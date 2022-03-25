حريصون على تعزيز العلاقات الإعلامية مع مختلف وسائل الإعلام

المصدر: الشارقة - البيان

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أكد طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، حرص المكتب على تعزيز علاقاته الإعلامية مع مختلف وسائل الإعلام، ومد جسور التواصل بين إمارة الشارقة والقطاع الإعلامي العربي والعالمي، وتبادل التجارب والخبرات، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

جاء ذلك خلال لقائه في مسرح المجاز بالشارقة، وفد رؤساء تحرير وسائل الإعلام السودانية بحضور علياء السويدي مديرة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ومسؤولي إدارات المكتب، بهدف تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون في مختلف المجالات الإعلامية والأنشطة والبرامج المشتركة.

تعاون

وأكد علاي عمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط إمارة الشارقة بالسودان، مرحباً بتوسيع نطاق التعاون مع وسائل الإعلام السودانية وتوطيد آفاق التعاون المشترك بين الجانبين بما يخدم المنظومة الإعلامية ويسهم في تبادل المعارف والخبرات.

من جانبه أثنى الوفد الإعلامي السوداني على جهود صاحب السمو حاكم الشارقة، وما تحظى به السودان من دعم العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والمساهمة في تنميتها وتطويرها في كافة المجالات ولاسيما الأكاديمية والثقافية، ومنها تشييد ووضع حجر الأساس لقاعة الشارقة في جامعة الخرطوم التي تم افتتاحها في فبراير عام 1986 وإعادة تأهيلها بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في عام 2021.

وقال علاي إن إمارة الشارقة تولي القطاع الإعلامي أهمية بالغة لدوره المهم في البناء والتطوير.

وأطلع علاي الوفد الإعلامي السوداني على اختصاصات ومبادرات المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بما فيها منصة الإعلام الذكي وبرنامج الظل الوظيفي والموقع الإلكتروني الإخباري «الشارقة 24» إلى جانب المنتدى الدولي للاتصال الحكومي وجائزة الشارقة للاتصال الحكومي والمهرجان الدولي للتصوير والفعاليات والأنشطة المختلفة التي ينظمها المكتب وتستكمل أهدافه التي تعكس فكر ورؤى إمارة الشارقة وينقل رسالتها.

وأعرب الوفد الإعلامي السوداني خلال جولته في مسرح المجاز عن بالغ إعجابه بالمسرح الذي شُيد على الطراز الروماني وبما لديه من تجهيزات وإمكانيات منفردة ولرسالته الثقافية والفنية.

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