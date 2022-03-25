«صناعة الأجيال» ملتقى تربوي توعوي في «نسائية دبي»

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت جمعية النهضة النسائية، مركز حور للفتيات، ملتقى قيمياً تربوياً، بعنوان «صناعة الأجيال»، موجهاً لفئة التربويين والقائمين على التربية، يهدف إلى استشراف أهم التحديات التي تواجه الأبناء وتطلعاتهم المستقبلية، وتسليحهم بمهارات المستقبل والتعليم والتعلم المستمر، والتفاعل مع مستجدات العصر، مع الالتزام بالهوية الوطنية والقيم الأصيلة، ويتضمن أيضاً عرض نماذج متميزة ومشرّفة من الأبناء المبدعين والقياديين، الذين تركوا بصمة واضحة في المجتمع، كقدوة للأجيال القادمة.

يأتي الملتقى، ضمن مبادرات عام الخمسين، والذي يقدم النظرة التربوية والتأهيل النفسي الاجتماعي، بما يتناسب مع التحديات التي تواجه الشباب ومتطلباتهم، وبناء مستقبل أكثر إشراقاً.

ويقدم البرنامج نخبة من المتخصصين والمدربين، من المستشارين النفسيين والتربويين من ذوي الكفاءة العلمية والتدريبية، يشارك فيه كلُ من: (د. فاطمة الدربي)، والتي قدمت محور الأخلاق، وكيفية بناء جيل مسؤول، د. حمد البقيشي، والذي قدم محور التعليم وبناء جيل مثقف مبدع قادر على التأثير الإيجابي في المجتمع، المستشار فيصل الشمري، والذي قدم محور تضافر الجهود والتلاحم المجتمعي في تنشئة جيل واعد. أدارت الملتقى، الدكتورة بدرية الظنحاني، وهي اختصاصي نفسي ومرشد سلوكي – عضو جمعية الإمارات لحماية الطفل، ومستشار السعادة وجودة الحياة – سفيرة الإمارات لأكاديمية بناء الدولية. شارك في تنفيذ البرنامج، جمعية الإمارات لحماية الطفل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز