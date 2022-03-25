هزاع بن زايد: إنجاز وطني تحقق برؤية محمد بن زايد وسواعد وعقول الشباب الإماراتي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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بارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بدء التشغيل التجاري للمحطة الثانية من محطات براكة، وأكد سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في «تويتر» أن تشغيل المحطة الثانية يعتبر إنجازاً وطنياً جديداً تحقق برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعته، وبسواعد وعقول الشباب الإماراتي، جنباً إلى جنب أفضل الخبرات العالمية.

وأضاف سموه أنه ومع هذا النجاح تترسخ مسيرة البناء وتقترب دولة الإمارات العربية المتحدة خطوة أخرى نحو تحقيق الأهداف التنموية الاستراتيجية.

حيث دون سموه: نبارك بدء التشغيل التجاري للمحطة الثانية من محطات براكة في أبوظبي، إنجاز وطني جديد تحقق برؤية محمد بن زايد ومتابعته وبسواعد وعقول الشباب الإماراتي، جنباً إلى جنب أفضل الخبرات العالمية، ومع هذا النجاح تترسخ مسيرة البناء ونقترب خطوة أخرى من تحقيق الأهداف التنموية الاستراتيجية للدولة.

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