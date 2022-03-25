مريم المهيري: داعم رئيس لتحقيق أجندتنا الطموحة للحياد المناخي

المصدر: أبوظبي - وام

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قالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: إنه انسجاماً مع مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بتسريع خفض الانبعاثات الكربونية من أجل مواجهة التغير المناخي.

ويمثل بدء التشغيل التجاري للمحطة الثانية من محطات براكة للطاقة النووية إنجازاً كبيراً ضمن جهود الإمارات الخاصة بخفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة من خلال زيادة حصة الطاقة النظيفة إلى 50% من سلة الطاقة بحلول العام 2050، وتُعدّ محطات براكة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وداعماً رئيساً لتحقيق أجندتنا الطموحة الخاصة بالحياد المناخي.

أهمية

وأضافت معاليها: تتعاظم أهمية محطات براكة في تحقيق الاستدامة وأهداف الحياد المناخي، ولا سيما أن المحطات الأربع ستوفر فور تشغيلها بالكامل 25% من احتياجات دولة الإمارات العربية المتحدة من الكهرباء.

تهنئة

وأوضحت معاليها: ستخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 22.4 مليون طن سنوياً، تهانينا لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها على ما تقوم به من أكبر جهود في العالم العربي لخفض البصمة الكربونية.

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