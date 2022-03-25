وزير أسكتلندي يزور جامعة «هيريوت وات دبي» ويبحث أوجه التعاون بين الجانبين

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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استقبلت جامعة «هيريوت وات دبي» إيفان ماكي، وزير الأعمال والتجارة والسياحة والمشاريع في أسكتلندا، في الحرم الجامعي في مجمع دبي للمعرفة.

التقى الوزير قيادات الجامعة وبحث أوجه التعاون بين الجانبين، وتسريع تحقيق أجندة الاستدامة في المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمصالح المشتركة للأعمال والمشاريع.





زيارة ملهمة

وصرح الوزير الاسكتلندي : «كانت الزيارة لجامعة هيريوت وات في دبي ملهمة وخاصة في ما يتعلق بفرص التعاون بين البلدين، والطموحات المشتركة لتعزيز التعاون في مجال التغيرات المناخية للوصول إلى صفرية الانبعاثات».

وأضاف: «تمتلك أسكتلندا شبكة دولية من مؤسسات التعليم العالي ذات المستوى العالمي وجامعة هيريوت وات تُعد في طليعة دفع أجندة الطاقة العالمية إلى الأمام من خلال أبحاثها الرائدة، وفرص الشراكة والابتكارات في مجال التكنولوجيا».

دعم الابتكار

وأضاف البروفيسور تادج أودونوفان، نائب مدير القيادة الأكاديمية في جامعة هيريوت وات دبي: «يسعدنا الترحيب بالوزير إيفان ماكي في دبي وعرض أحدث مرافقنا لدعم الابتكار والاستدامة. قدمت زيارة الوزير ماكي فرصة لمناقشة طموحات الجامعة وأهدافها نحو صافي الصفر ودعم مسار حكومتي المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة لإزالة الكربون والاستدامة.

جولة

قام الوزير الضيف خلال الزيارة بجولة في مرافق الجامعة والتقى بالطلاب برفقة فريق القيادة في جامعة هيريوت وات دبي، بما في ذلك البروفيسور تادج أودونوفان، نائب المدير، القيادة الأكاديمية ؛ السيدة فانيسا نورثواي، نائب المدير، التعلم والتعليم ؛ ود. ماثيو سوكوماران، الرئيس التنفيذي للعمليات؛ البروفيسور بول هوبكنسون، رئيس مشارك، كلية إدنبرة للأعمال؛ كريمة حماني، رئيس لجنة الاستدامة والتأثير الاجتماعي (SSIMCO) والقائد الأكاديمي لتبادل المعرفة (CESC) في جامعة هيريوت وات دبي؛ سيد عزير، رئيس مجلس الطلاب.

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