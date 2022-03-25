بحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع السنغال

المصدر: أبوظبي - البيان

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بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع مصطفى انياس رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية السنغال «البرلمان».. سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين، من خلال تبادل الزيارات، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء كل من حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وناعمة الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، وخلفان النايلي الشامسي وناعمة المنصوري وصابرين اليماحي وسمية السويدي وعفراء العليلي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي. ورحب معالي غباش، بمصطفى نياس رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية السنغال.

والوفد المرافق له، مؤكداً على العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، واصفاً العلاقات الثنائية بالمتانة والحيوية. وأكد الجانبان أهمية تعزيز أوجه التعاون والتنسيق البرلماني بين المجلسين الصديقين، وتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية.

تمكين

وتطرق معالي غباش خلال اللقاء، إلى تجربة تمكين المرأة الإماراتية، التي تعتبر من أنجح التجارب على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الإنجازات الحضارية الشاملة، والنقلة النوعية المتميزة التي حققتها المرأة الإماراتية، تعتبر ترجمة عملية للرؤية الحكيمة الثاقبة، للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، لدور المرأة الحيوي في بناء الوطن، وهي الرؤية التي تعمقت في فكر ونهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وأشار معاليه إلى القرار التاريخي، برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى «50 %»، مؤكداً أن القرار شكّل محطة مهمة في برنامج التمكين السياسي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، في عام 2005، بهدف تهيئة الظروف اللازمة لإعداد مواطن أكثر مشاركة، وأكبر إسهاماً في الحياة العامة، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي.

وأثنى معاليه على دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وجهودها الكبيرة الداعمة للمرأة، وتعزيز دورها ومكانتها في المجتمع، فسموها نجحت في ترسيخ دور المرأة المهم في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات.

من جانبه، أكد معالي مصطفى انياس رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية السنغال، أهمية العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وأهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، مشيداً بالعلاقات الثنائية التي تربط بين دولة الإمارات والسنغال.

ووجّه دعوة إلى معالي صقر غباش لزيارة الجمعية الوطنية السنغالية، على رأس وفد المجلس، بهدف مواصلة بحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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