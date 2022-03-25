«سعود بن راشد الخيرية» توزع المير الرمضاني على 1000 أسرة

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

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وزعت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بطاقات المير الرمضاني على 1000 أسرة مواطنة ومقيمة في إمارة أم القيوين، تكفلت بتوفيرها حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الشيخة سمية بنت صقر القاسمي.

وقال راشد الحمر مدير عام المؤسسة: إنه تم البدء بتوزيع بطاقات المير الرمضاني على الأسر المستحقة من المواطنين والمقيمين ضمن كشوفات معدة مسبقاً من قبل الإدارة، وتمت الموافقة عليهم من لجنة المساعدات، لافتاً إلى أن البطاقات تسمح لمستفيديها حرية شراء المواد الغذائية حسب احتياج الأسرة، وتعد صالحة للشراء خلال شهر رمضان الفضيل.

دراسة

وأكد أن المساعدات التي تقدمها المؤسسة للمحتاجين تتم بناءً على دراسة أحوال الأسر وظروفها المعيشية، من أجل مد يد العون لهم حسب حاجتهم، مثمناً دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ومتابعة الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء المؤسسة، للمشاريع التي تنفذها المؤسسة في إمارة أم القيوين، ودورها في مساعدة الأسر المتعففة والمحتاجة، لما له من الأثر الإيجابي في نفوس المستفيدين، ويسهم في تخفيف الأعباء المادية التي تتحملها الأسر.

وأشار الحمر أن المؤسسة ستقوم بتوفير 3000 وجبة إفطار يومياً، وسيتم توزيعها على سكن العمال في إمارة أم القيوين.

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