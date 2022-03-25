حاكم الشارقة: أفريقيا تحتوي على إرث ثقافي وتراثي كبير

المصدر: الشارقة - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن قارة أفريقيا تحتوي على إرث ثقافي وتراثي كبير في شقيه المادي والمعنوي، شاملاً اللغة العربية والثقافة الإسلامية، والكثير من المعارف والفنون والوثائق والمخطوطات التاريخية.

جاء ذلك في مداخلة لسموه خلال ندوة «اللغة العربية في القارة الأفريقية»، التي أقيمت في دارة الدكتور سلطان القاسمي صباح أمس، بمشاركة نخبة من علماء اللغة العربية في عدد من الدول الأفريقية.

وأشار سموه إلى جهود الشارقة في العمل الثقافي والتعاون الأفريقي، الذي بدأ منذ زمن طويل، وتأسست خلالها قاعة أفريقيا في الشارقة التي تعد أقدم المنصات الثقافية، وأقيمت فيها الكثير من الفعاليات والأنشطة الثقافية في الإمارة، لافتاً سموه إلى دور معهد أفريقيا في تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية والثقافية المعنية في التاريخ والثقافة الأفريقية لتوثيق الإرث الثقافي الكبير لأفريقيا.

تعاون

وأكد سموه ضرورة التعاون مع المؤسسات المعنية بالشأن الثقافي ودعم الأدباء والمثقفين وإحياء الأنشطة الثقافية التي تعزز من اللغة العربية، وتسهم في الحفاظ عليها واستمرارها وفق أسسها واستخداماتها الصحيحة، موجهاً سموه بدعم الكتاب والأدباء الأفارقة من خلال إحياء الأمسيات والأنشطة الثقافية وطباعة وترجمة إصداراتهم وكتبهم.

ولفت سموه إلى ضرورة تأهيل الأفراد بالعلم الصحيح والنافع وباللغة العربية السليمة، مشيراً إلى التعاون الكبير مع العديد من الدول الأفريقية في استقطاب الدارسين للجامعة القاسمية، وتخريج الكثير منهم ليصبحوا مؤهلين بالعلم والمهارات اللازمة لخدمة بلدانهم والحفاظ على تاريخها وثقافتها.

وثمن المشاركون في الندوة الدعم الكبير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وحرصه على دعم المجالات الثقافية المتنوعة في كافة البلدان ودعمه لإنشاء المعاهد والمراكز اللغوية والثقافية التي من شأنها تعزيز العمل الثقافي، والحفاظ على مختلف أنواع الثقافة والتراث الموجودة في أفريقيا.

تاريخ

كما قدم المشاركون نبذة حول تاريخ اللغة العربية في الدول الأفريقية وأهميتها كلغة للتخاطب والتواصل، ومدى انتشارها وأبرز التحديات والمقترحات لتعزيز حضورها واستخدامها.

حضر الندوة عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، وجمال سالم الطريفي رئيس الجامعة القاسمية، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، والدكتور أمحمد صافي المستغانمي أمين عام مجمع اللغة العربية.

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