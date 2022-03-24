«صحة» تفتتح مركزاً مخصصاً للتصوير الطبي بجوار مركز الزعفرانة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، عن افتتاح منشأة متخصصة في خدمات التصوير الطبي، وذلك في مبنى مجاور لمركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل في أبوظبي. وتسعى المنشأة الطبية الجديدة، إلى جمع كافة خدمات الأشعة التشخيصية تحت سقف واحد، بهدف تبسيط رحلة المريض، وتقليل أوقات الانتظار.

إضافة مهمة

وقالت الدكتورة نورة الغيثي المدير التنفيذي بالإنابة في الخدمات العلاجية الخارجية في «صحة»: «منشأة التصوير الطبي الجديدة، تشكل إضافة مهمة لشبكة خدماتنا العلاجية الخارجية، وذلك تماشياً مع جهودنا المستمرة، لتبسيط وتسهيل رحلة المريض. وللمرة الأولى على الإطلاق، سنتمكن من تزويد مرضانا بأحدث الخدمات التشخيصية، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي، والأشعة المقطعية، جهاز الفايبروسكان لفحص الكبد، في مركز صحي، دون الاضطرار إلى زيارة المستشفى. ويؤكد كل ذلك، التزامنا بإتاحة الخدمات الصحية على مقربة من منازل مرضانا، كون شركة «صحة»، هي البوابة لحصول المرضى على الخدمات الصحية.

وسيتوفر في مبنى التصوير الطبي الجديد، أحدث تقنيات التشخيص والفحص للخدمات التالية:

تصوير الثدي بالأشعة السينية الثنائي والثلاثي الأبعاد، والتصوير بالأشعة السينية.

التصوير باستخدام الموجات فوق الصوتية، والتصوير بالرنين المغناطيسي، وقياس كثافة العظام.

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