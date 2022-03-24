45 غطاساً ينظفون قاع البحر في جميرا

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك أكثر من 45 غطاساً متطوعاً من جميع أنحاء الإمارات، في حملة لتنظيف قاع البحر بشاطئ الجميرا بدبي.

ونظم الحملة منتجع الروضة في جميرا، بدعم من بلدية دبي، ومشاركة مركز باراديس بلو، ومركز الإمارات للغوص، وذلك في سياق المسؤولية المجتمعية للمنتجع تجاه الحفاظ على البيئة.

وقال أيمن هاشم مدير المنتجع، إنه تم استخراج أكثر من 215 كيلو غراماً من النفايات خلال الحملة، والتي استمرت من الثامنة وحتى العاشرة صباحاً، حيث تم اختيار هذا الموعد تحديداً، لهدوء حركة التيارات البحرية، وقبل وصول مرتادي الشاطئ، وعدم إزعاجهم بأي شكل من الأشكال.

وأضاف أن مسؤوليتنا المجتمعية تجاه البيئة، من أهم أولوياتنا، كقطاع سياحي، من أجل الحفاظ على ثرواتنا الطبيعية، مشيراً إلى أنه لوحظ في الفترة الماضية، وبفعل الرياح والتيارات البحرية، تراكم بعض النفايات، والتي جاءت من عرض البحر، وتتمثل في شباك صيد وقراقير ومراسٍ خاصة بتثبيت القوارب، ما مثل عائقاً وخطورة أمام المصطافين ومرتادي البحر والشاطئ.

وشاركت بلدية دبي في الحملة بقارب ذكي، يعمل على شفط النفايات بجميع أنواعها، بمساعدة الغطاسين، وتخزينه حتى يمتلئ، وبعدها يتم توجيهه للشاطئ لتفريغ محتوياته، وهو ما شكل مساعدة كبيرة في الوقت والجهد لكل المشاركين في الحملة.

وكان هناك وجود أمني وجاهزية من شرطة دبي، تحسباً لأي طارئ ما يحدث أثناء عملية تنظيف قاع البحر.

وتحمل المبادرة في طياتها، قدراً كبيراً من المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة والحفاظ على ثرواتنا الطبيعية، من أجل مظهر جمالي متألق كالمعتاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، فأي زائر أو مقيم للدولة بشكل عام، ودبي بشكل خاص، من حقه أن يستمتع بكل ما يتاح له من أساليب للرفاهية والاستجمام، لقضاء إجازته بشكل راقٍ، وشاطئ البحر من أهم ما يبحث عنه زوار الإمارات، ليشعروا بالراحة والاستجمام.

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