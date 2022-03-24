408.151 معاملات لصندوق الزكاة خلال 2021

المصدر: أبوظبي - وام

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بلغ إجمالي معاملات قنوات مركز الاتصال لصندوق الزكاة 408.151 معاملات خلال عام 2021، بزيادة قدرها 45 في المائة عن عام 2020.

وأكد عبدالله بن عقيدة المهيري، أمين عام صندوق الزكاة، حرص الصندوق منذ نشأته وحتى الآن في التفرد والريادة في تقديم أفضل الخدمات من أجل خدمة فريضة الزكاة وخدمة المتعاملين، مشيراً إلى أن الخدمات تنوعت وشملت التوعية بفريضة الزكاة والفتاوى وحساب ودفع وصرف الزكاة إضافة إلى مركز الاتصال.

ويذكر أن صندوق الزكاة قد حصل قبل ذلك على تصنيف 4 نجوم لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، وتنوعت الطلبات على الخدمة بين حالات الاستفسار ومواعيد التقديم والشروط والاستفسار عن الإجراءات المطلوبة، أو عن كيفية تقديم الزكاة، بخلاف الاستفسارات الزكوية الشرعية، أو التواصل مع موظفي الصندوق.

وتصدر حجم الطلب على المعاملات عن طريق الرد المباشر فبلغ 343.100 معاملة، ثم تلتها حجم الطلب على المعاملات عبر خدمة تواصل معنا «المساعد الروبتي + المحادثة الفورية» وبلغت 698.25 معاملة بزيادة نسبتها 126% وهي نسبة تتسق مع التوجه العام نحو طلب الخدمات الرقمية، وكما بلغت نسبة سعادة المتعاملين عن مركز الاتصال 83% وذلك حسب دراسة تجربة المتعاملين لعام 2021.

وأوضح أن الصندوق يحرص على تقديم خدمات رائدة وفق معايير الجودة والكفاءة الحكومية والشفافية والتركيز على المتعاملين من خلال تبني وتمكين وتعزيز قواعد ومحركات النجاح التي تمثلت في الثقة بالله عز وجل أولاً ومن ثم الثقة بقيادة دولتنا الرشيدة والثقة بأنفسنا وبقدرات عائلتنا وتعزيز روح الأسرة الواحدة.

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