الإمارات تشارك في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب

المصدر: القاهرة - وام

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ترأس معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وفد الدولة في أعمال الدورة العادية 56 لمجلس وزراء الصحة العرب في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وجرى خلال أعمال الدورة العادية مناقشة التطورات الجديدة، واستجابة الدول الأعضاء في التصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات أبرزها تعزيز التعاون العربي في المجال الصحي، ومشروع الاستراتيجية العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد التطعيمات واستخدامها داخل الدول العربية، ومشروع الاستراتيجية العربية للحصول على لقاحات «كوفيد 19»، وتوحيد الجهود المبذولة لضمان التوفير والتوزيع العادل للقاحات على الدول العربية، وأيضاً المبادئ العامة العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية التي تم اتخاذ قرار بشأنها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

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