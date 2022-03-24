«الإمارات الخيرية» تطلق حملتها الرمضانية «أياماً معدودات»

المصدر: رأس الخيمة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت جمعية الإمارات الخيرية برأس الخيمة حملتها لشهر رمضان المبارك «أياماً معدودات» استعداداً لاستقبال الشهر الفضيل.

وتتضمن الحملة عدداً من المبادرات والبرامج، التي من شأنها أن تدعم الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود وأسر الأيتام وذوي الهمم، وذلك من باب نشر روح التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع وتوفير احتياجاتهم خلال هذا الشهر المبارك.

وفي مقدمة تلك البرامج «إفطار صائم»، الذي يتضمن توزيع الوجبات على العمال والمستخدمين في الدوائر الحكومية وبعض الشركات الخاصة، كما تم تجهيز خيمتين بجوار مسجد عبدالرحيم في سوق رأس الخيمة القديم، ومسجد الشيخ زايد في كورنيش القواسم لاستقبال الصائمين وتوزيع الإفطار عليهم، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الدولة.

كما يأتي «المير الرمضاني» من خلال توزيع سلات غذائية وكوبونات شرائية لتوفير المستلزمات الغذائية للأسر المحتاجة، و«برنامج زكاة المال» لتوزيع الزكاة على مستحقيها و«كسوة العيد»، والتي سيتم صرف كوبونات للأسر المستحقة والأيتام لنشر فرحة استقبال العيد و«زكاة الفطر» والمقدر توزيعها على 7500 أسرة داخل إمارة رأس الخيمة، وغيرها من البرامج والمبادرات الرمضانية، بالتعاون مع عدد من الدوائر الحكومية والجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى مبادرة «يوم زايد للعمل الإنساني»، حيث تستهدف الجمعية خلالها توزيع 1000 وجبة إفطار صائم.

وأكد عبدالله سعيد الطنيجي الأمين العام للجمعية الحرص في برنامج «أياماً معدودات» على تقديم عدد من الخدمات المتنوعة والمتميزة، التي تلبي احتياجات الأسر بشكل يحفظ لها خصوصيتها وحريتها في اختيار ما يناسبها من سلات غذائية أو الكوبونات الشرائية.

وأشار الطنيجي إلى التزام الجمعية بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الدولة للحفاظ على سلامة الصائمين داخل خيم الإفطار من تباعد اجتماعي بينهم، والالتزام بالكمامات وإظهار المرور الأخضر ببرنامج الحصن. كما أكد حرص الجمعية على التعاون مع الدوائر الحكومية والجمعيات الخيرية لنشر روح العمل الخيري والتطوعي والإنساني في المجتمع..داعيا المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء للمساهمة في برنامج «أياماً معدودات» عن طريق نوافذ التبرع الخاصة بالجمعية من رسائل نصية وتبرع إلكتروني عبر الموقع الإلكتروني أو زيارة مكتب الجمعية الرئيسي أو أحد فروعها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز