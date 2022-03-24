لجنة شؤون التقنية بـ«الوطني» تواصل مناقشة سياسة الحكومة في شأن استدامة الكهرباء والماء

المصدر: أبوظبي - البيان

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واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته عن بعد، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: عفراء بخيت العليلي مقررة اللجنة، وجميلة أحمد المهيري، وعائشة راشد ليتيم، ومحمد عيسى الكشف، ومريم ماجد بن ثنية، ويوسف عبدالله البطران أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

واطلعت اللجنة في سبيل مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء، على دراسة تحليلية معدة من قبل الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، تضمنت مجموعة من المفاهيم الخاصة بالاستدامة والاستهلاك والطاقة المتجددة، كما تضمنت استراتيجية وزارة الطاقة في دعم استدامة خدمات الكهرباء والماء في الدولة، والتنسيق والتعاون بين الجهات ذات الاختصاص لضمان استدامة خدمات الماء والكهرباء.

واحتوت الدراسة على التحديات التي تعيق الوزارة في تحقيق استراتيجية الأمن المائي 2036، منها ارتفاع استهلاك المياه، وفقد المياه في شبكات نقل وتوزيع المياه، وقلة المخزون الجوفي، وغياب تشريعات تدعم استدامة الطاقة، وارتفاع استهلاك خدمة الكهرباء.

وقررت اللجنة ضمن خطة عملها لمناقشة الموضوع عقد حلقات نقاشية لاستطلاع رأي المختصين والجمهور، وتضمين النتائج في تقرير اللجنة الذي سيرفع للمجلس لمناقشته مع الحكومة في إحدى جلسات المجلس.

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