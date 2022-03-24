نورة السويدي: منح "أم الإمارات" وسام الاستحقاق لرياضة المرأة العربية تأكيد دولي على إنجازاتها الاستثنائية

المصدر: وام

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تسلمت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، نيابةً عن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، وسام الاستحقاق لرياضة المرأة العربية لعام 2021.

وجاء ذلك خلال الحفل الذي عقده الملتقى الدولي الأول لرياضة المرأة العربية، في جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 24 مارس 2022، لتكريم نخبة من القيادات العربية النسائية والبطلات العربيات الأولمبيات والإعلاميات المتخصصة بالمجال الرياضي من مختلف الدول العربية، تقديراً لجهودهن الثرية ونجاحاتهن المشهود لها دورهن الفعال في الدفع برياضة المرأة العربية لمزيد من التقدم والتطور، وذلك بحضور السيدة إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في جمهورية مصر العربية.

وبهذه المناسبة أعربت سعادة نورة السويدي، عن فخرها وسعادتها بحصول سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، على وسام الاستحقاق لرياضة المرأة العربية لعام 2021، مضيفةً: "يسعدني الحضور برفقة هذه الكوكبة الاستثنائية من قادة الفكر وصناع القرار، الذين اجتمعوا معاً تحت مظلة جامعة الدول العربية، كما يسعدني أن أنقل تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وتقدير سموها للقائمين على الملتقى الدولي الأول لرياضة المرأة العربية، وتمنياتها لهم بدوام التوفيق والنجاح".

وأضافت: "يسرني أن أشيد بجهود الملتقى الدولي الأول لرياضة المرأة العربية وسعيه الحثيث للدفع برياضة المرأة العربية لمزيد من التقدم والازدهار، وأشكره على هذا التكريم الذي يعد تكليل لمسيرة حافلة بالعطاء لسمو "أم الإمارات"، وتعبير صادق وتأكيد دولي على إنجازات سموها الاستثنائية ودورها الريادي في دعم ملف تمكين المرأة في الإمارات والعالم بجميع المجالات وخاصة المجال الرياضي".

وأكدت سعادتها أن الرياضة النسائية الإماراتية تسير بخطى ثابتة وواثقة نحو 50 عاماً استثنائية مقبلة، بعدما تمكنت المرأة الإماراتية من تحقيق ريادة مستحقة على الساحة الرياضية الخليجية والعربية والدولية بإنجازاتها المتتالية، بفضل دعم وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات".

وأوضحت سعادتها، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حرصت على ترسيخ ثقافة الرياضة النسائية ونشرها والعمل على تطويرها والارتقاء بها، وذلك من خلال إصدار التشريعات التي تضمن وجودها في تشكيل الاتحادات والمنظمات واللجان الرياضية، وتكليفهن بالإشراف على النشاط النسائي، مع توفير كل الدعم لهن في التواصل مع الخارج، والتواجد بقوة في المنظمات الدولية الرياضية النسائية، للاستفادة من التجارب الناجحة، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، فضلا عن تقديم النموذج الناجح للمرأة الإماراتية بما يدعم مكانتها على المستوى الخارجي، ويبرز جوانب تحضرها، فضلاً إطلاق اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، المعني بقيادة رياضة المرأة في دولة الإمارات إلى مستويات أرحب من التطوير في جميع الجوانب سواء على مستوى إعداد الدراسات والخطط الاستراتيجية والاستشرافية أو على الصعيد القانوني أو فيما يخص اكتشاف المواهب وتنظيم المسابقات الرياضة وتقديم الدعم اللازم للمنتخبات الوطنية، فضلاً عن دعم كل ما من شأنه صقل مهارات المرأة الرياضية الإماراتية في جميع الألعاب الرياضية، وذلك بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية بما يتوافق مع القوانين والأنظمة والتشريعات الرياضية المعمول بها محلياً ودولياً.

وألقى الوزير المفوض الدكتور فراج العجمي، مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، الكلمة الافتتاحية للملتقى، الذي حرص خلالها على تقديم التهنئة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي تعد رمزا للعطاء ورائدة من رائدات العمل النسائي عالمياً، لدور سموها الكريم في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها وبناء قدراتها وتطوير مهاراتها في جميع المجالات والقطاعات وخاصة المجال الرياضي، ليس في دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب وإنما في جميع أنحاء العالم.

كما أشاد بإنجازات جميع المكرمات في الحفل سواء على مستوى اللاعبات أو الإداريات أو الإعلاميات، اللاتي قدمن أروع الأمثلة في قدرة المرأة على التميز والريادة.

وأوضح أن الجامعة العربية ومنذ إنشائها عام 1945 تولي أهمية كبرى للرياضة، باعتبار الرياضة من أفضل الوسائل لربط شباب الدول العربية، وتمكينهم من بناء مستقبل الأمة العربية، مشيرا أن الأمر لم يتوقف عند ذلك بل قامت الأمانة العامة بإنشاء إدارة الشباب والرياضة والتابعة لقطاع الشؤون الاجتماعية، لتكون إدارة مستقلة معنية بإعداد مشاريع الخطط والبرامج الخاصة بالعمل العربي المشترك في مجال الشباب والرياضة، لافتاً الى أن الجامعة العربية خصصت ايضاً إدارة مستقلة بقطاع الشؤون الاجتماعية معنية بشؤون المرأة والأسرة والطفولة الأمر الذي يوضح مدى اهتمام الجامعة العربية بالمرأة.

وأكد حرص الجامعة العربية على تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء من أجل تمكين النساء ورفع الوعي بقضايا المرأة في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية في الوطن العربي.

كما حضر فعاليات الملتقى الدكتور عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضة، الذي أكد أن الملتقى الدولي الأول لرياضة المرأة العربية قدم رسالة ملهمة، بأن المرأة هي ركيزة الحضارة والمحور الرئيسي لصناعة مستقبل أفضل وأكثر سلاماً ونماءً، الأمر الذي يتجلى في المجال الرياضي، بعدما تمكنت المرأة من إثراء الساحة الرياضية بإنجازات ونجاحات مبهرة سواء على صعيد اللاعبات أو القيادات أو الجانب الإداري والفني. جميعهن لهن منا كل التقدير والاعتزاز.

وأضاف: "لا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أهنئ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي تمثل رمزاً عالمياً في مجال الاهتمام بالمرأة وتهيئة البيئة المناسبة لتمكينها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية وغيرها من المجالات الحيوية، والتي بفضل جهودها الفاعلة حققت المرأة الإماراتية إنجازات ونجاحات ريادية مشرفة، هذا إلى جانب مبادرات سموها الكريمة التي هدفت من خلالها الارتقاء بأوضاع المرأة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، لتقدم نموذجاً يحتذى للعمل الجاد والمخلص والنظرة الواضحة والشاملة في ملف دعم وتمكين المرأة".

وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائماً لتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية المعنية، لتسخير الإمكانات كافة والبرامج الرياضية على تشجيع النساء على ممارسة الأنشطة الرياضية حتى يصلن إلى أعلى درجات التميز والريادة.

وعلى صعيد متصل أعرب الدكتور خالد الهميم، المدير التنفيذي للملتقى الدولي الأول لرياضة المرأة العربية، عن فخر الملتقى بتكريم كوكبة مختارة من القيادات النسائية واللاعبات العربيات الأولمبيات والإعلاميات المتخصصة بالمجال الرياضي، وتسليط الضوء على إنجازاتهن ونجاحاتهن الثرية التي تمثل نموذجاً مشرفاً نباهي به العالم ومصدر إلهام واعتزاز لجميع النساء.

وأضاف: "نعتز بمنح وسام الاستحقاق لرياضة المرأة العربية لعام 2021، لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رائدة النهضة النسائية وقائدة مبادرات التمكين، والتي قدمت دعم لا محدود للمرأة في الإمارات والعالم بكافة المجالات وخاصة المجال الرياضي، انطلاقاً من إيمان سموها الكريم بأهمية منح المرأة مساحة أرحب لتتمكن من تقديم إضافة نوعية في جميع القطاعات التي تعمل وتبدع بها لصياغة مستقبل أفضل للبشرية".

وأشاد بالدعم الكبير الذي قدمته جامعة الدول العربية للملتقى، ودورها الكريم في إنجاح هذا الحدث الرياضي العربي الكبير، الذي يقام لأول مرة على مستوى الوطن العربي، معرباً عن شكره الجزيل لجميع فرق عمل الملتقى التي عملت بجد وإخلاص إخراج الحدث في أبهى حلة.

وتضمن الحفل عرض فيديو عن إنجازات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وجهود سموها الجليلة للارتقاء برياضة المرأة عربياً ودولياً، إطلاق العديد من المبادرات ولعل من أبرزها إنشاء نادي أبوظبي للسيدات، وتأسيس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في 2010، التي غرست قيم الروح الرياضية في الوعي العام بالمجتمع النسائي، وحققت ما يفوق هذه الأهداف، وإلى جانب إطلاق ورعاية برنامج إعداد الكوادر النسائية لدول مجلس التعاون في المجال الرياضي 2011، وإطلاق المؤتمر الدولي لرياضة المرأة بنسخه الأربعة، والذي يمثل أهم المبادرات العالمية التي تجمع مجموعة هائلة من الخبراء العالميين في رياضة المرأة على منصة واحدة، فضلاً عن إطلاق بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك المفتوحة للجولف، وكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، الذي يعتبر من أبرز الفعاليات على الأجندة الدولية للعبة، وإطلاق بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات أضخم حدث رياضي للسيدات في العالم يطوف قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتأسيس جائزة فاطمة بنت مبارك للمرأة الرياضية المتميزة التي أطلقت في عام 2012، لتقدير إنجازات اللاعبات والإداريات والإعلاميات والمؤسسات التي ترعى رياضة المرأة وتقدم لها الدعم، والمراكز البحثية والأكاديميات التي تثري الساحة الرياضية بأفضل الأبحاث والدراسات، في واحدة من أرفع التكريمات الدولية، فضلاً عن إطلاق بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات "إفهار"، وبطولة "أم الإمارات" للفرسان المتدربين "إيفهرا"، وكأس الوثبة ستاليونز، وجوائز دارلي التقديرية لـ"أم الإمارات" هوليوود، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لفرق السيدات للقدرة، وذلك ضمن مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

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