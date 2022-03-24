صحة دبي تكشف عن آليات مبتكرة للتصدي للمخالفين في المجال الصحي

المصدر: دبي ـ عماد عبد الحميد

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أكد فارس المازمي مدير إدارة التدقيق والرقابة الصحية في هيئة الصحة بدبي، أن الهيئة وضعت آلية مبتكرة لاكتشاف المخالفات ورصدها والتصدي لها، تعتمد على 6 محاور رئيسة، لافتاً إلى أن الهيئة نفذت 2953 جولة تفتيشية في 2022، شملت المنشآت الصحية والعاملين في المجال الصحي في الإمارة.

وتعقيباً على ضبط المدعو (ي.خ.ي)، المعروف بـ«سمكري البني آدمين»، لممارسته مهنة طبية من دون تصريح من الهيئة، قال المازمي لــ «البيان» إن المدعو كان يمارس نشاطه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن الهيئة قامت وبالتنسيق مع شرطة دبي، بنصب كمين له وتم ضبطه متلبساً بممارسة مهنة طبية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وبين أن الهيئة رصدت الشاب المعروف بـ «سمكري البني آدمين» بناءً على معلومات وردت إليها من مصادر موثوقة، تفيد بقيام شخص بممارسة مهنة طبية من دون تصريح من الهيئة، والإعلان عن نشاطه في وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر أنه بعد التأكد من صدق المعلومات، تم نصب كمين له من خلال قسم التفتيش في إدارة التدقيق والرقابة الصحية في الهيئة، بالتنسيق مع قسم الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من خلال الاتصال به، وحجز موعد مسبق في أحد فنادق دبي، ليتم ضبطه متلبساً بممارسة مهنة طبية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأكد المازمي أن الهيئة تطبق نظام التفتيش الذكي على الأفراد والمنشآت الصحية في الإمارة، بهدف تعزيز دورها الرقابي، وضمان توفير الخدمات الصحية ذات الجودة العالية في القطاعين العام والخاص في دبي.

لافتاً إلى أن الهيئة حرصت على تزويد كل مفتشيها بأجهزة حديثة مرتبطة بشكل إلكتروني مع نظام التراخيص الموجود لديها "شريان"، حتى يتمكن المفتش الصحي من التعرف الفوري إلى وضع المنشأة الصحية، ونوعها وتصنيفها وترخيصها ومهامها، واستخراج المعلومات المتعلقة بالمنشأة، ومدى تطبيقها شروط ومعايير التراخيص المعتمدة من الهيئة.

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