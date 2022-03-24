عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية سنغافورة

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي الدكتور فيفيان بالاكرشنان وزير خارجية جمهورية سنغافورة.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد اليوم في أبوظبي، بحث سبل تنمية علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة.

كما بحث الجانبان مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

واستعرض سموه ومعالي الدكتور فيفيان بالاكرشنان مشاركة جمهورية سنغافورة في إكسبو 2020 دبي، ومخرجات هذا الحدث العالمي البارز، ودوره في بلورة حلول مبتكرة تدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي الدكتور فيفيان بالاكرشنان، مؤكدا على قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، وما شهدته من تطور في المجالات كافة.

من جانبه أكد معالي الدكتور فيفيان بالاكرشنان تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات في ظل العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين.

وأقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مأدبة غذاء تكريما لمعالي الدكتور فيفيان بالاكرشنان وزير خارجية سنغافورة والوفد المرافق.

حضر اللقاء سعادة جمال عبدالله السويدي سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة.

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