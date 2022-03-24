حمدان بن محمد يبحث مع عمدة ميامي الأمريكية سبل تعزيز التعاون والشراكة

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم فرانسيس سواريز، عمدة مدينة ميامي الأمريكية، والوفد المرافق له وذلك في مقر إكسبو 2020 دبي، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين دبي وميامي مع التركيز على قطاعات حيوية تتماشى مع الأهداف التنموية للجانبين وتخدم في توثيق علاقات الشراكة بين المدينتين، لاسيما في مجال التبادل المعرفي والتعاون الاقتصادي والاستثماري وكذلك التعاون في مجال الحفاظ البيئي والاستدامة.

كما تطرق اللقاء إلى استعراض سبل الارتقاء بمستويات التبادل السياحي في ضوء الإمكانات المتطورة وعوامل الجذب العديدة التي يتمتع بها الجانبان وتجعل من المدينتين وجهتين رئيسيتين على خارطة السياحة العالمية، في الوقت الذي تسير فيه طيران الإمارات خمس رحلات مباشرة اسبوعياً ما بين دبي وميامي.

وشهد سمو ولي عهد دبي توقيع مذكرة تفاهم بشأن الارتقاء بمستوى التعاون ضمن عدد من القطاعات الرئيسية، وقام بتوقيعها معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وفرانسيس سواريز عمدة مدينة ميامي الأمريكية.

حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ، ومعالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة هلال المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وتمهد المذكرة لتعزيز التعاون في العديد من المجالات الحيوية التي تشكل أولوية للمدينتين، وأبرزها الترويج للفرص الاقتصادية والاستثمارية، وزيادة التبادل السياحي كذلك التعاون في مجال المدن الذكية والتكنولوجيا والابتكار، والشركات الناشئة والاقتصاد الرقمي، والإبداعي، فضلاً عن التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على أجندة الأمم المتحدة 2030، بالإضافة إلى تخطيط المدن، والنقل الجماعي، والرعاية الأولية والصحة والدمج المجتمعي.

يُذكر أنّ دبي ترتبط بمذكرات تفاهم مع العديد من مدن العالم الصديقة في إطار سعيها الدائم لتوطيد روابطها على الساحة الدولية، والارتقاء بفرص التطوير والتنمية عبر زيادة مستوى تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل التجارب العالمية والاستفادة بما يتناسب منها مع متطلباتنا المحلية، كذلك مشاركة تجارب دبي الناجحة في مختلف المجالات لتعميم الفائدة.

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