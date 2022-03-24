سلطان عمان يستقبل طحنون بن زايد

المصدر: وام

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استقبل صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان الشقيقة اليوم.. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.

ونقل سموه إلى جلالته خلال اللقاء .. تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنيات سموهم لجلالته موفور الصحة والسعادة لعمان وشعبها الشقيق دوام التقدم والرفعة والازدهار.

فيما حمل جلالته سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة ونائبه وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معرباً عن تمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيدا من التقدم والرخاء.

وبحث جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان..العلاقات الأخوية التاريخية المتجذرة بين البلدين ومواصلة التعاون والتنسيق المشترك بينهما بما يحقق مصالحهما المتبادلة وتطلعات شعبيهما الشقيقين نحو التنمية المستدامة والازدهار.

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