مؤسسة الخدمات الصحية تضيف 4 صيدليات ربوتية وأنظمة ذكية للصرف الذاتي للأدوية

المصدر: دبي – البيان

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أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أربع صيدليات ربوتية، بهدف التوسع في أتمتة عمليات تقديم الخدمات الصيدلانية.

وقد تم تطبيق المشروع في مستشفى القاسمي، القاسمي للنساء والولادة والأطفال، مستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله، ومستشفى عبد الله بن عمران.

كما أعلنت المؤسسة عن إطلاق نظام الصرف الذاتي للأدوية الأول من نوعه في المنطقة المرتبط بالربوتات، والذي يمكّن المراجع من خلال التطبيقات الإلكترونية الذكية من طلب الأدوية والحصول عليها مباشرة من خلال منافذ الصرف الذاتية الذكية، لتسهيل وتطوير رحلة المتعامل وكسب رضا وثقة المستفيدين من الخدمات الصيدلانية في المؤسسة.

وأوضح الدكتور عبدالله أحمد النقبي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الصحية المساندة، أن مشروع الصيدلية الربوتية حقق نتائج متميزة، ويعد أحد أهم التحولات الصحية لتعميم الأساليب الذكية على الخدمات الصيدلانية، ويلعب دوراً فعالاً في تعزيز أداء الصيدليات وتفعيل دور الصيدلاني بتقديم الاستشارات الصيدلانية.

ولفت إلى أن أتمتة الخدمات الصحية يعد أحد أهم محاور التطور في تقديم الخدمات الصحية ويحقق أستراتيجية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الهادفة إلى تقديم خدمات علاجية متكاملة وشاملة وتبنّي أفضل الممارسات الطبية والصحة الرقمية، مشيراً إلى سعي المؤسسة لتعزيز تبنّي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصيدلاني وأدخال أحدث التقنيات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وأضاف سعادته أن المؤسسة قائمة على تنويع قنوات تقديم الخدمة لضمان استمرارية واستدامة الخدمات الصيدلانية، حيث تم تفعيل خدمة توصيل الأدوية إلى المنازل في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية إبتداءً من مارس 2020 بشكل يومي، بالإضافة لتطبيق الاستشارات الصيدلانية الافتراضية عن بعد، مما عزز من سعادة المتعاملين بخدمات الصيدلة .

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