محمد بن زايد يستقبل أعضاء مركز كارتر المشاركين في " مبادرة بلوغ الميل الأخير "

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عدداً من أعضاء فريق عمل " مركز كارتر " الأمريكي المشاركين في " مبادرة بلوغ الميل الأخير" .

وتناول اللقاء الحديث حول الجهود المشتركة في مكافحة الأمراض المدارية المهملة في العالم وفي مقدمتها " مرض دودة غينيا " خاصة في ضوء "إعلان أبوظبي للقضاء على مرض دودة غينيا" الذي صدر في ختام "القمة العالمية للقضاء على داء دودة غينيا 2022" التي عقدت مؤخراً بالتعاون بين "مركز كارتر" و"مبادرة بلوغ الميل الأخير".

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