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إكسبو 2020 دبي اليوم

محمد بن راشد يبارك لدولة الإمارات نجاحها في تشغيل المحطة الثانية من محطات الطاقة النووية بمنطقة براكة

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بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدولة الإمارات نجاحها في تشغيل المحطة الثانية من محطات الطاقة النووية بمنطقة براكة في أبوظبي .

وقال سموه في حسابه على تويتر" نبارك لدولة الإمارات نجاحها في تشغيل المحطة الثانية من محطات الطاقة النووية بمنطقة براكة في أبوظبي ..  أبارك لجميع العاملين وأبارك لـ 1800  من أبناء الوطن من المهندسين والمشغلين والمختصين .. أبارك لأخي محمد بن زايد الإنجاز الوطني التاريخي".

وأضاف سموه " 70 %  من المواطنين العاملين في محطات الطاقة النووية تحت سن 35  سنة . نحن دولة شابة . تراهن على شبابها .. ويراهن شبابها على إيصالها لآفاق تاريخية غير مسبوقة" .

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