بلدية دبي تنجز 62 % من مركز معالجة النفايات الأكبر من نوعه عالمياً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت بلدية دبي إنجاز 62% من «مركز دبي لمعالجة النفايات» في منطقة ورسان، وهو المشروع الأكبر من نوعه والأكثر كفاءة عالمياً لتحويل النفايات إلى طاقة.

وأشارت البلدية إلى أن عدد ساعات العمل في المشروع فاق 3.8 ملايين ساعة، حيث تتولى 30 شركة تنفيذ أعمال المقاولة والتوريد والخدمات الاستشارية. وبحلول عام 2024، سيعالج المركز يومياً ما يقارب 5666 طناً من النفايات الصلبة عبر 5 خطوط حرق، ليتم تحويلها إلى طاقة تغذي شبكة الكهرباء المحلية بحوالي 200 ميغاواط/‏‏ ساعة من الطاقة النظيفة.

أبعاد تنموية

وقال المهندس داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي: إن «مركز دبي لمعالجة النفايات» هو مشروع استراتيجي ضخم بأبعاد تنموية واقتصادية وبيئية مُستدامة، حيث يعد الأول عالمياً من حيث الحجم وكفاءة آليات العمل، ويمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 400 ألف متر مربع، بقدرة تشغيلية تتيح معالجة 1.9 مليون طن من النفايات سنوياً وتحويلها إلى طاقة ستغطي احتياجات مركز دبي للنفايات، بالإضافة إلى محطة ورسان لمعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة ورسان، بكمية تعادل احتياجات ما يزيد على 135 ألف منزل.

وأضاف: «نواصل في بلدية دبي تنفيذ مشاريع استراتيجية محورها رفاهية المجتمع وحماية البيئة، وضمان استدامة الموارد الحيوية. ويسرنا إعلان التقدُّم في إنجاز «مركز دبي لمعالجة النفايات»، الذي يمثل ركيزة أساسية ضمن رؤية دبي لتصبح أكثر مدن العالم استدامة، حيث يوفر حلاً بديلاً ومُستداماً لردم النفايات، ومورداً للطاقة النظيفة، مسهماً بذلك في ترسيخ مكانة الإمارة في مصاف المدن التي تقود مسيرة الاستدامة عالمياً، وزيادة قدرة دبي على استقطاب الاستثمارات والمشروعات التجارية والسُيَّاح».

وقال الهاجري: «نحرص في بلدية دبي على توظيف أحدث الابتكارات التقنية وتطبيق أفضل الممارسات الصديقة للبيئة للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز صحة وسلامة المجتمع المحلي، والحد من الانبعاثات والإسهام في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري عالمياً. وسيقدم المركز الجديد إضافة نوعية للمشهد التنموي في دبي، وسيكون له أثر إيجابي ملموس فور دخوله طور التشغيل».

إمدادات الطاقة

وأوضحت البلدية أنه تم الانتهاء من صناعة المولد الذي سيوفر إمدادات الطاقة الناجمة عن معالجة النفايات، كما تم الانتهاء من تصنيع محرك التوربينة. وعند بدء عملياته، سيعالج المركز 45% من حجم نفايات البلدية الحالي في دبي بمنهجية صديقة للبيئة من خلال مُرشح نسيجي يتضمن 12,480 كيساً أسطوانياً للترشيح. وسيعتمد المركز على الشاحنات في جمع النفايات، حيث سيستقبل حوالي 1000 شاحنة يومياً، بمعدل يقارب 88 شاحنة في الساعة. وسيُستخدم رماد القاع الناتج عن إحراق النفايات في مشاريع البنية التحتية بعد إعادة تدويره.

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