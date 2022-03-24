«الشؤون الإسلامية» تشارك في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بجدة

المصدر: أبوظبي - وام

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شارك وفد من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، برئاسة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة، في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة «التحول نحو الابتكار»، الذي نظمته وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن بمدينة جدة على مدى ثلاثة أيام.

وأقيم المؤتمر برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وبحضور العديد من الشخصيات الدبلوماسية والاجتماعية والاقتصادية، بهدف بحث الريادة والتركيز على التحول نحو الابتكار، وبناء شراكات إستراتيجية للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأكد الدكتور الكعبي أن مشاركة الهيئة في هذا المؤتمر تأتي في إطار التعاون المشترك وتعزيز التواصل البناء بين البلدين الشقيقين لتحقيق الأهداف المشتركة وبحث الرؤى والمقترحات، التي تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للضيوف، وفق أسس حضارية مواكبة للتطور التقني الذكي ومتغيرات الحياة العصرية، بما يلبي طموحات قيادة البلدين ورؤيتهما في إحداث نقلة نوعية في منظومة الحج والعمرة، مشيداً بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة والحكومة الرشيدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأشاد الكعبي بالدعم الكبير، الذي تحظى به الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف من القيادة الرشيدة سيراً على نهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، واهتمامها الكبير بكل شؤون الحج والعمرة وتوجيهاتها بالتطوير المستمر ومواكبة الحداثة والتميز والابتكار، الذي هو نهج قيادتنا واستراتيجية دولتنا، مؤكداً التواصل الدائم والتنسيق المستمر مع وزارة الحج والعمرة للنهوض بالأهداف المشتركة، مشيداً بهذا البرنامج الذي يعد منصة التقاء لكل الشركاء والمساهمين في تقديم الخدمات في المشاعر المقدسة وسانحة لاندماج أفكارهم وابتكاراتهم.

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