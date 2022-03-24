افتتاح سوق الفجيرة الرمضاني بعد توقفه عامين

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة اتخاذ كافة تدابير السلامة الغذائية استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من سلامة الأغذية الأكثر تداولاً خلال الشهر الفضيل، ولضمان التزام المؤسسات الغذائية بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية الوقائية.

جولات

وأوضح أن البلدية أكملت استعداداتها لافتتاح سوق الفجيرة الرمضاني بعد توقفه لمدة عامين كاملين بفعل جائحة كورونا، ليعاد فتحه على كورنيش الفجيرة لعرض مختلف أنواع الأطعمة الرمضانية، حيث تم تخصيص فرق لإجراء الجولات التفتيشية المكثفة على المأكولات المعروضة والعاملين، للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية، لافتاً بأن البلدية تولي شهر رمضان المبارك أولوية كبيرة لتحقيق سلامة الأفراد من خلال الغذاء والأطعمة المتداولة.

وأشارت فاطمة مكسح رئيس قسم الصحة العامة بإعدادهم خططاً وبرامج متخصصة ومتكاملة، لتنظيم عمل مراقبي القسم خلال الشهر الكريم، وذلك من خلال الرقابة والجولات التفتيشية الدورية المكثفة، على المطابخ الشعبية والمطاعم والكافتيريات والمخابز ومحلات الحلويات والبقالات والمجمعات الاستهلاكية ومراكز التجزئة والمراكز التجارية والمخازن الغذائية وأسواق الخضروات والفواكه وجميع الملاحم بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الناس.

وأشارت مكسح إلى أن الحملات التفتيشية التي انطلقت مع بداية العام الجاري قامت بتفتيش 560 منشأة غذائية وصحية في الإمارة، أسفرت عن 34 إنذار و28 مخالفة، إلى جانب التزام 498 منشأة كما أن الحملات مستمرة حتى خلال شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أن الحملات مازالت تواصل عملها من أجل التأكد من التزام جميع المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية.

كما تم استكمال تجهيز كافة المقاصب التابعة لإمارة الفجيرة، لضمان إخضاع الذبائح للفحص البيطري قبل عملية الذبح، وتعمل المقاصب خلال الشهر الكريم من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 5:00 مساء، ومن الساعة 9:00 مساء حتى الساعة 11:30 مساء أما في يوم الجمعة فإن مواعيد عمل المقاصب في الإمارة من الـ8:00 صباحاً حتى الساعة 12:00 مساء ومن الساعة 2:00 مساء حتى الساعة 5:00 مساء ومن الساعة 9:00 مساء حتى الساعة 1:30 صباحاً، وذلك تحت إشراف طاقم طبي متخصص وأجهزة وتقنيات حديثة من أجل استيعاب الأعداد الكبيرة من الذبائح.

متابعة

وحددت البلدية أوقات الدوام للمراقبين والمفتشين لمتابعة أحوال الإمارة ومنشآتها خلال اليوم وتخصيص مفتشين للطوارئ على مدار اليوم للتعامل مع الشكاوى والملاحظات التي سيتم استقبالها عن طريق مركز خدمة العملاء بالاتصال على الرقم المجاني 80036.

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