مخفر شرطة لهباب: صفر بلاغات مقلقة العام الماضي

المصدر: دبي - البيان

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تفقد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، مخفر شرطة لهباب، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العميد عبدالله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعقيد المهندس الدكتور تميم محمد الحاج، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، والمقدم راشد المقبالي، مدير مخفر شرطة لهباب، والرائد الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

واطلع اللواء المنصوري على إحصاءات قسمي السجلات الجنائية والسجلات المرورية، وسجل المركز صفر قضية مقلقة مجهولة وصفر قضية مرورية مجهولة، واطلع على إحصاءات مخفر شرطة لهباب التابع لمركز شرطة بر دبي، الذي سجل العام الماضي صفراً في أعداد البلاغات المقلقة، وصفراً في البلاغات المرورية المجهولة، وذلك نتيجة لجهود فرق العمل في المخفر خلال التعامل والتنسيق مع مختلف الظروف والأوقات وفق استراتيجية واضحة ومنظومة متكاملة، وهو ما يدل على قدرة الفرق العالية في التعامل مع الأحداث الطارئة وغير الطارئة.

مؤشرات استراتيجية

واطلع اللواء المنصوري على المؤشرات الاستراتيجية لمخفر شرطة لهباب التابع لمركز شرطة بر دبي، حيث حقق المخفر نسبة 92% في التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص في العام 2021، بينما بلغت نسبة وجود الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100% ليحققوا بذلك المستهدف المطلوب، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة دقيقتين و87 ثانية في العام 2021، في حين كان المستهدف 5 دقائق، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة 10 دقائق و34 ثانية، وكان المستهدف 15 دقيقة.

مبادرات إدارية

كما اطلع اللواء المنصوري على المبادرات الإدارية التي نفذها المخفر للموظفين، والتي أدت إلى ارتفاع السعادة الوظيفية بنسبة 98.6% في العام 2021، وكان المستهدف 97%، وذلك من خلال العديد من المبادرات، منها تحفيز الموظفين، ومجموعات السعادة، والرحلات الترفيهية، والاجتماعات، والنزول الميداني، وغيرها من المبادرات الأخرى.

مبادرات مجتمعية

ثمّن اللواء خليل المنصوري الجهود التي يقوم بها المخفر في منطقة الاختصاص من خلال المبادرات المجتمعية في منطقة الاختصاص، والهادفة إلى تكريس مفاهيم وقيم التسامح والتعايش والعطاء والتطوع، وترسيخ الثقافة الأمنية والتوعوية إزاء الظواهر السلبية، الأمر الذي يسهم في تحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي.

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