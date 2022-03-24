وفد من أكاديمية شرطة دبي يزور متحف المستقبل

المصدر: (دبي - البيان)

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زار وفد من القيادة العامة لشرطة دبي، برئاسة اللواء الدكتور الأستاذ غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، والوفد المرافق له من رؤساء مجالس المبادرات الحكومية في شرطة دبي، وعدد من الطلبة المرشحين، «متحف المستقبل»؛ أجمل مبنى على وجه الأرض، الصرح المعرفي والحضاري الجديد في دبي، ليكون أكبر منصة علمية وفكرية بالمنطقة لاستشراف المستقبل، وللمساهمة في رصد الاتجاهات المستقبلية وتصميم حلول مبتكرة بأدوات جديدة للتحديات الراهنة والمستقبلية.

وقام الوفد بجولة تعريفية، شملت جميع أقسام المتحف ومنصاته، واستمعوا لشرح حول الإنجازات التي تعطي لزوار المتحف فرصاً نوعية ورحلة استثنائية للانطلاق نحو المستقبل.

ونوه اللواء الدكتور الأستاذ عيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، إلى كل ما تحقق من إنجازات استثنائية.

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