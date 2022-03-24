«المعرفة» بمحاكم دبي ينظم جلسة حوارية مع رئيس المحكمة الجزائية

المصدر: (دبي - البيان)

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نظّم قسم إدارة المعرفة بمحاكم دبي، ضمن سلسلة الجلسات الحوارية، جلسة حوارية مع القاضي الدكتور عبدالله الشامسي رئيس المحكمة الجزائية في محاكم دبي، تحت عنوان «حديث القيادة»، بحضور طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، وذلك من خلال منصة إلكترونية تديرها شريفة خالد رئيس أول شعبة المعرفة الداخلية، التي تستضيف فيها نخبة من ذوي الخبرة في الأبعاد القضائية والاستراتيجية التي تسهم في دعم المعرفة لموظفي المحاكم على النطاقين الشخصي والعملي، ولإثراء قائمة مبادراتها الرقمية التي تتفاعل مع جميع العاملين في محاكم دبي.

وتم خلال الجلسة محاورة القاضي الدكتور عبدالله الشامسي عبر برنامج Microsoft Teams، حول ثلاثة محاور، هي: النشأة والمسيرة العلمية والمهنية، والفرص والتحديات في النظام القضائي، ومستقبل القضاء من منظور القيادة في محاكم دبي.

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