«دفاع مدني دبي» يحقق 100 % في تسهيل ممارسة الأعمال

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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كشف اللواء جمال بن عاضد المهيري، مساعد المدير العام للموارد والخدمات المساندة في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، رئيس مجلس تطوير الخدمات، عن تحقيق نسبة 100% في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وتبسيط الاشتراطات الحكومية لخدماته المقدمة للمتعاملين، وذلك تنفيذاً للتوجهات الحكومية في هذا الشأن.

وأشاد اللواء المهيري بهذه الخطوة، التي جاءت ضمن مجموعة من المبادرات الرامية إلى تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال في إمارة دبي وفتح مزيد من الفرص أمام المستثمرين، بالإضافة إلى تقديم مقومات التحفيز الهادفة إلى ضمان استمرارية الأعمال واستدامتها وتخفيف الأعباء على الشركات المحلية، وهو الأمر الذي نفذته الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي على مستوى الشركات والمؤسسات الناشطة في مجال الإطفاء والإنقاذ، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بهذا الخصوص.

تنافسية

ونوه اللواء المهيري بأن تبسيط الإجراءات عزز مستوى التنافسية في إمارة دبي، وجاذبية فرص ومشاريع استثمارية جديدة، وأسهم كذلك في استدامة خدماتنا المقدمة وتحقيق 3 مؤشرات إيجابية تمثلت في (تخفيض الكلفة المالية، تقليل الجهد، اختصار الوقت)، الأمر الذي عزز مؤشرات جودة الخدمات المقدمة وفق أرقى المعايير العالمية وتحقيق رضا وإسعاد المتعاملين.

تعزيز

ثمّن المهندس خالد الخطيب، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية الإماراتية لصناعة معدات مكافحة الحريق (نافكو) التوجهات الحكومية التي تهدف إلى مساندة ودعم قطاع الأعمال، مؤكداً أنها تصب في تعزيز دور المؤسسات والشركات الاقتصادي ومساهمتها في ترسيخ اقتصاد مستدام ومرن.

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