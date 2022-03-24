قائد عام شرطة الشارقة يعتمد الإصدار الثاني من سياسة الحوكمة المؤسسية

المصدر: (الشارقة - وام)

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اعتمد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، الإصدار الثاني من سياسة الحوكمة المؤسسية التي تضمن امتثال الوحدات للوائح والتشريعات والقوانين التنظيمية في العمل، التي تصب في دعم وتحقيق أهداف واستراتيجية القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وأكد أهمية دعم ممارسات الحوكمة في منظومة العمل الشرطي والأمني، حيث تعتبر أحد مقومات العمل الأمني والشرطي ونظاماً مؤسسياً قائماً على الرقابة والتوجيه يسهم في تحقيق أهداف شرطة الشارقة واستراتيجيتها طويلة المدى، مشيراً إلى أن شرطة الشارقة تطبق سياسة الحوكمة على كافة مجالاتها ‏لضمان سير العمل وفق خطط معتمدة وصولاً للاستدامة المؤسسية.‏

وقال إن وجود نظام الحوكمة في المؤسسات يدعم متخذي القرار اتخاذ قرارات تراعي مصلحة جميع المعنيين من موظفين ومتعاملين وشركاء وموردين والمجتمع .

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