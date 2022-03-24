افتتاح 7 مساجد جديدة بإمارة الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، 7 مساجد جديدة في الإمارة، متنوعة في مساحاتها وطرزها المعمارية، وتتوزع المساجد الجديدة على مناطق مختلفة من مدن الإمارة، منها ثلاثة مساجد في مدينة الشارقة، ومسجدان بمنطقة الحمرية، ومسجدان بالمنطقة الوسطى، وذلك ضمن استعدادات الدائرة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتيسير وصول قاطني الإمارة إلى دور العبادة، وأداء الشعائر بكل سهولة ويسر.

وأشاد عبد الله خليفة يعروف السبوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بجهود جميع العاملين الذين بذلوا قصارى جهدهم لإنجاز افتتاح المساجد قبل دخول شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن هذه المساجد، تأتي ضمن برنامج الدائرة لاستقبال شهر رمضان، حيث تم توجيه الاستشاريين والمقاولين للإسراع في الانتهاء من أعمال تشييد المساجد، لافتاً إلى أن الدائرة على وشك الانتهاء من المرحلة النهائية لاستكمال افتتاح بقية المساجد.

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