«إسعاف دبي» تدعم رسالة أحمد الفلاسي في صناعة الأمل

المصدر: (دبي - وام)

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تبرعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بمجموعة من المعدات الطبية لدعم رسالة سفير الأمل أحمد النزر الفلاسي، وذلك من منطلق حرصها على دعم الجهود الإنسانية في مجال الرعاية الطبية.

جاء ذلك خلال لقاء خليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أحمد الفلاسي في مقر المؤسسة بحضور عدد من القيادات والطواقم الإسعافية.

وتم خلال اللقاء مناقشة الجهود والمبادرات الإنسانية التي قام بها الفلاسي، وحرص إسعاف دبي على دعم تلك المبادرات والبرامج الإنسانية وتضمنت الزيارة جولة ميدانية للاطلاع على الخدمات التخصصية التي تقدمها المؤسسة لكافة شرائح المجتمع.

وقال الدراي «نشأنا وتربينا في وطن ينادي بالإنسانية، ولدينا قادة حريصون على تعزيز جهود الخير والمساهمة في دعم الجهود والمبادرات التي تخدم البشرية مستمرين على النهج الذي رسخه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات، طيب الله ثراه، الذي آمن بالمسؤولية الجماعية لتقديم العون للبشرية باختلاف أطيافها وألوانها وأديانها».

من جانبه شكر أحمد الفلاسي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على هذه المبادرة الطيبة.

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