«نيويورك أبوظبي» تنظم مؤتمر السياسة الاقتصادية والبحوث

المصدر: أبوظبي - وام

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نظم معهد جامعة نيويورك أبوظبي «مؤتمر السياسة الاقتصادية والبحوث في دولة الإمارات والعالم» بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد.

شارك في المؤتمر- الذي عقد برعاية وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع مجموعة من الخبراء من مختلف جامعات الدولة - باحثون في مجالات الاقتصاد والتمويل من أجل إتاحة الفرصة لطرح أبحاث جديدة فضلاً عن مناقشة التحديات والفرص الحالية مع التركيز على اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت ناديا الشيخ، نائبة عميد جامعة نيويورك أبوظبي للشؤون الثقافية والبحثية: «يشرفني أن أرحب بكم في أول مؤتمرات معهد جامعة نيويورك أبوظبي الحضورية لعام 2022».. معربة عن سعادتها بافتتاح هذا المؤتمر لهذا العام بمجموعة مميزة من المتحدثين والضيوف.

نقاش

وأضافت: «إنه على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية، استضاف معهد جامعة نيويورك أبوظبي كوكبة من الأكاديميين والمهنيين والقياديين من كل أنحاء العالم في مؤتمرات أكاديمية وبرامج عامة لمناقشة مجالات بحثية ومواضيع مهمة على الصعيدين المحلي والعالمي».. موضحة أن معهد جامعة نيويورك أبوظبي نظم أكثر من 800 فعالية من هذا النوع حضرها أكثر من 72000 مشارك.

وأكدت أن المؤتمر يشكل جانباً من حرص جامعة نيويورك أبوظبي على مد جسور التعاون مع غيرها من الجامعات المحلية.

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