10000 منحة للمواطنات في كلية فاطمة للعلوم الصحية

المصدر: أبوظبي - وام

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وقّع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، اتفاقية لتقديم 10 آلاف منحة خلال 5 سنوات للمواطنات؛ لدراسة بكالوريوس التمريض وطب الطوارئ والدبلوم العالي ودبلوم المساعد الصحي، في كلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

وشهد مراسم توقيع الاتفاقية معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، ومعالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، فيما وقعها الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وغنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

استراتيجية

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي: إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الدولة ومشروعات الخمسين، وتسهم في تأهيل كوادر مواطنة في مجال التمريض بما يساهم في زيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الصحي بالدولة.

وأضاف: إن هذا التعاون يأتي تنفيذاً لاستراتيجية مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وسعيه الدائم نحو تدريب وتمكين المواطنين للعمل في هذا القطاع الحيوي من خلال خطة متقدمة تطبقها كلية فاطمة للعلوم الصحية التي تملك الريادة في تنفيذ وتحقيق استراتيجية الدولة في هذه التخصصات؛ وفق مناهج أكاديمية وتطبيقية ومختبرات فائقة الجودة ومواكبة لأحدث المعايير والنظم والأليات العالمية.

ولفت إلى أن الاتفاقية تأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة العمل الوطني المشترك والمتقدم مع كافة الجهات الحكومية والخاصة المتميزة، ومنها بالتأكيد «نافس» من أجل تشجيع الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الصحي، من خلال تنظيم البرامج المتطورة واللازمة لإعداد وتأهيل فتيات الوطن، بما يكسبهم المعلومات والمهارات والخبرات التي تكفل لهم العمل بكفاءة في مختلف التخصصات التي تحتاجها المؤسسات الصحية في الدولة، ومن ثم تحقيق الهدف الأكبر وهو توطين القطاع الصحي الذي يشكل أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني.

وبين أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين، تتولى مهام الإشراف الدائم على تنفيذ وتطبيق بنود هذه الاتفاقية التي تشكل أهمية كبيرة لصناعة الكوادر الوطنية الماهرة في التخصصات الصحية المشار إليها باعتبارها من أهم مجالات العمل في القطاع الصحي.

استدامة

ومن جانبه أكد غنام المزروعي، أن البرنامج الحكومي لدعم القطاع الخاص «نافس» يهدف إلى الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وإعداد رأسمال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين الإماراتيين بما يدعم اقتصاد الدولة ويسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة.

ولفت إلى أن «نافس» يندرج تحت مظلة برامج ومبادرات «مشاريع الخمسين» التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في المسار التنموي في الدولة، وأبرز أهدافه هو تعزيز مساهمة القوى العاملة الوطنية في دعم الاقتصاد الوطني، لذلك فإننا نبذل قصارى جهدنا لدعم كوادرنا الوطنية ومنحها الفرص المهنية التي تتناسب مع إمكانياتها ورغباتها، بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية، ومن ثم التنمية الشاملة والمستدامة التي نسعى إلى تحقيقها.

وأضاف: يوفر «نافس»، الذي يعد أولوية بالنسبة للقيادة الرشيدة، مزايا مالية وغير مالية عديدة وتسهيلات تسهم في تطوير المهارات اللازمة لمساعدة الكوادر الإماراتية في مباشرة مسيرتها المهنية في القطاع الخاص وتحقيق النجاح المهني الذي تتطلع إليه.

توطين

أشار غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية إلى أن معاهد وكليات وأكاديميات «أبوظبي التقني» التي خرجت مواطنين متخصصين، استطاعت أن تساهم بشكل فاعل في زيادة نسب التوطين في مؤسسات القطاع الخاص التي فتحت أبوابها للخريجين الجدد من المواهب المواطنة، واستفادت من طاقاتهم وإمكانياتهم، لتزيد بذلك نسبة مشاركة القوى العاملة المواطنة في القطاع الخاص.

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