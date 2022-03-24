سلطان بن أحمد القاسمي يلتقي دوق لوكسمبورغ

المصدر: الشارقة - البيان

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التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، الدوق هنري، دوق لكسمبورغ الأكبر، وذلك في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية.

ترحيب

ورحب سمو نائب حاكم الشارقة خلال اللقاء بضيف الإمارة والوفد المرافق، ناقلاً له تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واهتمام سموه بالعمل المشترك والتبادل العالمي في المجالات الثقافية بشكل عام، ومجال المتاحف على وجه الخصوص، والذي يميز إمارة الشارقة ويجعلها أحد أهم المراكز الثقافية على مستوى المنطقة.

كما تناول اللقاء استراتيجية إمارة الشارقة وتجربتها المتميزة في الاهتمام بترقية الإنسان عبر التعليم، وتعزيز التواصل الحضاري والثقافي ورعاية ودعم مجالات الفنون والتراث والتاريخ ومشروعات المتاحف المتنوعة التي تضمها الإمارة، وتشكل أحد أركان التعلم المجتمعي للطلبة وعموم الأفراد.

وتجول سموه رفقة الضيف والوفد المرافق في أرجاء المتحف، حيث استمعا إلى شرح مفصل عن ما يتضمنه المتحف من معارض متنوعة، إلى جانب أبرز النماذج الموجودة فيه، وما تقدمه هيئة الشارقة للمتاحف من أنشطة وفعاليات متنوعة تسهم في زيادة الوعي بأهمية تجربة المتاحف.

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