حمدان بن راشد.. إرث الإمارات الراسخ لبناء المستقبل

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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في نشرة صدرت أخيراً عن وزارة المالية، بعنوان «حمدان بن راشد.. إرثنا الراسخ لبناء إمارات المستقبل»، أكد مجموعة من المسؤولين في الدولة أن المغفور له كان رائداً من الرواد الذين دفعوا المسيرة التنموية لدولة الإمارات، وترك بصمات راسخة في جميع نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية للدولة، مشيرين إلى أن ذكراه ستظل محفورة في الوجدان، وستبقى خصاله ومناقبه العظيمة وساماً على الصدور، وستظل مآثره قدوة لبناء إمارات المستقبل، فلن ينسى الجميع سجله الحافل بالإنجازات والعطاءات، وإسهاماته القيمة في خدمة الوطن وبناء المستقبل الواعد للدولة وأجيالها القادمة.

حجر الأساس

قال معالي عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية السابق، إن المغفور له بإذن الله وضع حجر الأساس للنظام المالي للإمارات، وعمل على تطويره بشكل متواصل، مما شكل نقلة نوعية عززت من كفاءة القطاع المالي والاقتصادي في الدولة، ورفعت من مكانة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية، حيث كان رائداً من الرواد الذين دفعوا المسيرة التنموية للدولة، وترك بصمات راسخة في جميع نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية للدولة، وكان أول من حمل مسؤولية السياسة المالية، ووضع الركائز الأولى للنظام المالي الوطني، وأول من دعم الابتكار في العمل المصرفي.

مسيرة حافلة

وقال الدكتور عبد الرحمن الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي، إن مسيرة المغفور له حافلة بالعطاء والإنجازات المحلية والعربية والعالمية، حيث كان داعماً للمؤسسات المالية العربية، ومدركاً لأهميتها ودورها الرائد في تعزيز فرص التنمية المستدامة في المنطقة، وخلق فرص العمل ومواجهة تحديات البطالة.

وفاء وإخلاص

وقال محمد بن عبيد المزروعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، إن المغفور له شكل مدرسة في التفاني والوفاء والإخلاص، حيث كان سنداً لمسيرة النماء المباركة منذ قيام الاتحاد، وأمضى حياته في خدمة أمته ووطنه، وبذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق الخير والرخاء والاستقرار للجميع وحرصه على تحقيق المصلحة العامة للإمارات وشعبها.

دعائم أساسية

وقال خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن المغفور له أولى اهتماماً كبيراً برفاهية وسعادة المواطنين والمقيمين في الدولة، كما أرسى برؤيته الثاقبة الشاملة دعائم أساسية للعمل الضريبي استهدفت توفير البيئة الملائمة والبنية التحتية والتشريعات اللازمة لمزاولة الأعمال ونموها في مختلف القطاعات الحيوية. وأضاف البستاني: «لطالما تميزت توجيهات وقرارات المغفور له بشكل عام ومع بداية الاستعداد لتطبيق النظام الضريبي بشكل خاص بالحكمة والاستباقية».

جهود ورعاية

أكدت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة في وزارة المالية، أنه بفضل جهود ورعاية المغفور له الشيخ حمدان بن راشد عملت وزارة المالية على مواكبة التقدم العالمي المتسارع واتخاذ خطوات استباقية مهمة فيما يتعلق بالأنظمة التشغيلية والتطبيقات الإلكترونية، فضلاً عن تعزيز القدرة على تطوير وتحديث إجراءات العمل وأتمتة العمليات وتسريع المعالجات المحاسبية وعملية استخراج التقارير.

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