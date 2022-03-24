«عبر عيني» كتاب يسرد محطات من سيرة حمدان بن راشد

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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أصدرت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات، كتاباً يسرد سيرة والدها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بعنوان «عبر عيني»، بالتزامن مع ذكرى وفاته الأولى التي توافق اليوم الخميس، الرابع والعشرين من شهر مارس.

وبعد مرور عام على وفاة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، عكفت خلاله ابنته الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، على حصر وسرد جوانب من حياة المغفور له بإذن الله تعالى، الطيبة وجمعتها في كتاب ستقوم بالإعلان عن إطلاقه رسمياً يوم غد الجمعة، حيث إنه متاح منذ اليوم الخميس في الأسواق.

نشر

وعن نشر الكتاب تقول الشيخة لطيفة: قررت أن أنشر هذا الكتاب تكريماً لوالدي، رحمه الله، حتى يستمر ذكره الطيب ولا ينقطع، وكي يتذكر الجميع شخصيته العظيمة الملهمة التي أثر رحيلها في العالم أجمع.

وتضيف: والدي الحبيب رجل يستحق التقدير والاحتفاء لكل الأعمال المبهرة التي قام بها ليس من أجل مواطنيه فحسب، بل من أجل الإنسانية في كافة بلدان العالم.

وفي مقدمة الكتاب في خطاب خاص تناجي والدها الراحل بقولها: أبي العزيز، لم تكن تحب أن تنشر أعمالك الصالحة أبدًا، ولم تكن تنتظر الثناء والاحتفاء والشكر من أي شخص كان. يعرف الكثيرون عن مبادراتك الخيرية العظيمة، ودعمك اللامحدود للتعليم ونشر الثقافة، وحرصك على المبادرات الطبية والرياضية والمجتمعية، ولكنهم لا يعرفونك كأب!

وبالنسبة لدولة الإمارات والعالم كان، رحمه الله، رجل دولة استثنائياً وقيادياً يحظى باحترام كبير، أدى عطاؤه اللامحدود إلى تحسين حياة الملايين من الناس حول العالم، أما بالنسبة لعائلته وأبنائه، كان أباً حريصاً ومربياً حنوناً ملهماً.

يذكر أن الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم ستقوم بتوقيع نسخ الكتاب للجمهور في 25 مارس 2022، وذلك في قاعة عود ميثاء بنادي زعبيل للسيدات، وتم إصدار الكتاب بالتعاون مع دار نشر Motivate Books، وسيكون متاحاً للشراء على موقع booksarabia.com وعند جميع بائعي التجزئة الرئيسيين.

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