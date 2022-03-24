«الخارجية» تكرّم شركاءها الاستراتيجيين

المصدر: أبوظبي - وام

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كرّمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أبرز شركائها الاستراتيجيين من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال في الدولة، على هامش أعمال ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج في نسخته الـ 16، وذلك تقديراً لجهودهم ومساهماتهم في تعزيز عمل الوزارة، ودفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية للدولة على المستويين المحلي والعالمي.

ورحب الدكتور عبد الناصر الشعالي، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية، بالشركاء الاستراتيجيين لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، مشيراً إلى أن التكريم يأتي في إطار تعزيز الشراكة المستدامة بين الوزارة وشركائها لخدمة مصالح الدولة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في مختلف المجالات.

وقال: شكلت الشراكة التي جمعتنا، دبلوماسيين وبعثات خارجية وشركات وطنية، الوصفة الرئيسية لنجاحنا خلال هذه الفترة، ووضعت مبادئ الخمسين هذه الشراكة في الصدارة، عندما وضعت الاقتصاد في مقدمة أهداف السياسة الخارجية لدولة الإمارات.

وأضاف: لنا أن نسعد بما حققناه معاً من إنجازات مهمة ضمن إطار الدبلوماسية الاقتصادية للدولة. وأستذكر هنا الشراكات التي تمخضت عن توزيع وإنتاج اللقاحات، وممرات السفر الآمنة، والاستثمارات الخارجية في مجالات الأمن الغذائي والتكنولوجيا والنقل.

وتضمنت قائمة الجهات التي تم تكريمها خلال الحفل كلاً من: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، واتحاد غرف التجارة والصناعة، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة مبادلة للاستثمار، و«القابضة ADQ»، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل، وموانئ دبي العالمية، وسوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي للسلع المتعددة، وسلطة دبي للخدمات المالية، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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