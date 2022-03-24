«صحة دبي» تنجز تطوير نظام عالمي لاعتماد برامج التعليم المهني المستمر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الصحة بدبي عن الانتهاء من إنجاز مشروع تطوير نظام عالمي لاعتماد برامج التطوير المهني المستمر المكون من 4 مراحل، وذلك بالتعاون مع مجلس الاعتماد الأمريكي للتعليم الطبي المستمر، لتكون بذلك أول مؤسسة صحية على مستوى الدولة تنتهي من إنجاز هذا المشروع الهادف إلى تعزيز جودة برامج التدريب الطبي للمهنيين الصحيين في إمارة دبي.

ويعتبر مجلس الاعتماد الأمريكي للتعليم الطبي المستمر من أهم هيئات الاعتماد الدولية الرائدة التي تهدف إلى تحسين أداء الأطباء ورعاية المرضى من خلال وضع المعايير الدولية مع المعتمدين والشركاء على مستوى العالم، لضمان استمرارية تحسين وتطوير جودة التعليم الطبي المستمر، وتحسين الرعاية الصحية للمرضى والأسر والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

وأكد عوض صغير الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، أهمية هذا المشروع الذي يتماشى مع رؤية واستراتيجية الهيئة وجهودها المستمرة لتعزيز شراكاتها مع الهيئات والمؤسسات العالمية المختلفة لتلبية ومواكبة الاحتياجات المتنامية في القطاع الصحي، مشيراً إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لمقارنة معايير اعتمادها بأفضل الممارسات الدولية.

وبدورها عبّرت الدكتورة وديعة محمد شريف، مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة بدبي، عن سعادتها بإنجاز هذا المشروع بالتعاون مع مجلس الاعتماد الأمريكي للتعليم الطبي المستمر، الذي سيعمل على ضمان جودة التدريب، وتحديث المهارات والمعارف المهنية لممارسي الرعاية الصحية بشكل مستمر، وبما يساعد على تقديم رعاية متكاملة للمرضى.

وقالت: إن الهيئة تمكنت من إنجاز المراحل الـ4 للمشروع. ومن جانبه عبّر جراهام مكماهون، الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الاعتماد الأمريكي للتعليم الطبي المستمر، عن سعادته بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي لدعم مبادرتها لمواءمة نظام الاعتماد الخاص بها مع المعايير الدولية، وتحسين جودة برامج التطوير المهني المستمر للمهنيين الصحيين في دبي.

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