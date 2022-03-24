تعاون بحثي بين جامعة خليفة و«ضمان» في مجال الرعاية الصحية

المصدر: أبوظبي - وام

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وقعت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، لإيجاد فرص للتعاون واسع النطاق في المجالات البحثية والأكاديمية المتعلقة بالرعاية الصحية.

وقع المذكرة الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وحمد عبدالله المحياس، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» في أبوظبي.

ويبحث الشريكان بموجب مذكرة التفاهم تنظيم برامج تدريب لطلبة جامعة خليفة، بالإضافة إلى التعاون البحثي في الخدمات الصحية، كما ستدعم جامعة خليفة «ضمان» بوصفها مؤسسة مختصة في مجالات جودة الرعاية الصحية، وذلك من خلال مركز دعم استقصاء البيانات والبحوث في جامعة خليفة ومراكز وأقسام أخرى.

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