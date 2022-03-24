دورات الثقافة الإسلامية تعزز قيم التعايش والتراحم بـ 12 لغة عالمية

المصدر: (العين - البيان)

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‎تقدم دار زايد للثقافة الإسلامية من خلال مركزها الرئيسي بالعين وفروعها الخارجية في أبوظبي وعجمان دورات الثقافة الإسلامية بــ12 لغة عالمية.

وتتمثل اللغات في اللغة العربية والإنجليزية والروسية والفرنسية والصينية، إضافة إلى اللغة الأمهرية والأرومية والاوردية بجانب التدريس بلغة التغالوغ والهندية والسنهالية والتاميلية.

كما تحرص الدار بشكل مستمر على تقديم خدمات الرعاية للمهتدين الجدد، بما فيها مرحلة ما بعد إشهار الإسلام، والتي تعد من أهم المراحل في رحلة المهتدي الجديد.

‎يأتي ذلك ‏‎ضمن رؤية الدار في أن تكون مؤسسة رائدة في التعريف بجوهر الثقافة الإسلامية واستيعاب المهتدين الجدد، وتجسيداً لرسالتها بالتميز والريادة في التعريف بالثقافة الإسلامية للمهتمين، وتهيئة المهتدين الجدد للإسلام وتوعية المجتمع لاستيعابهم.

‎وتعتبر الدار مؤسسة ثقافية إسلامية تهتم بتوفير العناية اللازمة للمهتدين الجدد وتقديم الرعاية الاجتماعية والأسرية لهم.

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