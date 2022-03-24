البابا فرانسيس: الفاتيكان تجمعه أواصر قوية وعميقة مع الإمارات

المصدر: الفاتيكان - وام

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استقبل البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية ماجد حسن السويدي سفير الدولة لدى المملكة الإسبانية.

ونقل السفير خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لقداسة البابا فرانسيس وتمنيات سموهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

تمنيات

من جانبه حمل قداسة البابا فرانسيس السفير تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

تعاون

وأكد السويدي خلال اللقاء عمق العلاقات الثنائية والتعاون المتبادل المستمر بين دولة الإمارات والفاتيكان لتعزيز وإرساء قيم التسامح والسلام وترسيخ الحوار بين الأديان والعمل من أجل تعزيز السلم والسلام والأخوة بين جميع البشر، مشيراً في الوقت نفسه إلى حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الفاتيكان انطلاقاً من نهجها القائم على نشر وترسيخ قيم التعايش المشترك.

أواصر

بدوره أكد قداسة البابا فرانسيس أن الفاتيكان تجمعه أواصر قوية وعميقة مع دولة الإمارات والتي تزداد بشكل متواصل خلال السنوات الأخيرة في العديد من المجالات لا سيما على صعيد ترسيخ الحوار بين أتباع الأديان والعمل من أجل تعزيز السلم ونشر السلام بين جميع البشر. وأثنى على أهم المشروعات التي تعمل عليها دولة الإمارات لتعزيز أسس التسامح والتعايش وعلى رأسها مشروع بيت العائلة الإبراهيمية.

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