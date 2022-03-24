«دبي تبادر» للاستدامة تحقق نتائج إيجابية منذ انطلاقها

المصدر: دبي ـ البيان

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حققت مبادرة «دبي تبادر» للاستدامة، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي منتصف فبراير الماضي نتائج إيجابية واعدة بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمياه الذي يصادف 22 مارس من كل عام.

وتمكنت مبادرة الاستدامة التي تم إطلاقها بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، وعلى مدار شهر واحد من تقليل استعمال حوالي 234 ألف قارورة مياه بلاستيكية سعة 500 مل المعدة للاستخدام مرة واحدة، وفي ذات الوقت تم استهلاك أكثر من 117 ألف لتر من المياه من أجهزة مياه الشرب المجانية المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة.

وتزامناً مع مناسبة اليوم العالمي للمياه أعلنت مبادرة «دبي تبادر» إضافة خمسة أجهزة شرب مياه جديدة في وجهات وحدائق عامة وهي شاطئ جميرا 1، وشاطئ «صن سيت»، و«جي بي آر»، بالإضافة إلى حديقة الصفا، وحديقة مشرف الوطنية، ليرتفع بذلك عدد تلك الأجهزة إلى 39 جهازاً ولتقترب دبي من الالتزام بوضع أكثر من 50 جهازاً لشرب المياه في مختلف أنحاء المدينة بحلول ديسمبر 2022، وهو ما يتماشى مع المكانة المتميزة للمدينة باعتبارها وجهة مفضلة للحياة والعمل والزيارة، وتتميز بأسلوب حياتها العصري، كما تتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040.

رعاة

وأعلنت المبادرة - التي تسهم بإلهام الأفراد والمؤسسات لإحداث فرق في مفهوم الاستدامة - عن انضمام مجموعة من الرعاة الجدد هم شركة مغامرات «اتش كيو» المتخصصة بالبيع بالتجزئة ومستلزمات الأنشطة الخارجية، وهيئة الطرق والمواصلات، وبنك دبي الإسلامي، وشركة «بي دبليو سي» الشركة الرائدة في مجال الخدمات المهنية والاحترافية، لتنضم لأكثر من 500 مؤسسة على مستوى المدينة تسهم بتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية مستدامة.

وتهدف الحملة إلى تشجيع كل مكونات مجتمع دبي من مواطنين ومقيمين وزوار على تغيير سلوكهم الاستهلاكي لقوارير المياه البلاستيكية، فضلاً عن إلهام الناس بشكل فعال وإيجابي للحد من استهلاك العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتحفيزهم على تبني تغييرات بسيطة على أسلوب حياة الناس اليومية مثل استخدام قوارير المياه القابلة لإعادة التعبئة، من أجل إحداث تأثير بيئي كبير، إذ يتم تثبيت أجهزة لتوزيع مياه الشرب النقية بالمجان في أماكن عامة، توازياً مع التشجيع على تركيب فلاتر مياه في المنازل والمؤسسات والمدارس.

أجهزة

وفي تعليقه على النتائج التي أحرزتها الحملة، قال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي للتطوير والاستثمار في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: يسرنا وبمناسبة اليوم العالمي للمياه، الإعلان عن إضافة خمسة أجهزة شرب مياه جديدة في مواقع مختلفة في المدينة، وذلك ضمن مبادرة «دبي تبادر» للاستدامة.. نجاح المبادرة سيسهم بشكل كبير في تحقيق هدف قيادتنا الرشيدة المتمثل بتعزيز مكانة دبي وجهة مستدامة رائدة عالميا ويتماشى مع الرؤية الطموحة لدبي لتصبح أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة.. وتواصل (دبي تبادر) اكتساب المزيد من الزخم، وهو ما يؤكد التزامنا بتركيب 50 جهازاً لشرب المياه في مختلف أنحاء المدينة بحلول شهر ديسمبر 2022.

تفاعل

أوضح يوسف لوتاه أن النتائج المتحققة من حملة «دبي تبادر» مبشرة وواعدة، وتعكس مدى تفاعل الأفراد من المواطنين والمقيمين والزوار الشركاء والمؤسسات مع المبادرة لتحقيق الاستدامة.

وتتوفر حالياً قوارير المياه القابلة لإعادة التعبئة التي تحمل العلامة التجارية «دبي تبادر» DUBAI CAN للبيع على موقع Noon.com مقابل 36.75 درهماً فقط.. كما يمكن الحصول عليها وبجودة عالية في متاجر السوبر ماركت والمحلات الرياضية ومنافذ بيع لوازم الأنشطة الخارجية.. وينصح بالتأكد من خلو تلك القوارير من مادة الـBPA مع العلم أن القوارير الزجاجية هي الأفضل للاستخدام كما تتوفر قوارير معدنية بجودة عالية.

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