«كهرباء دبي» تطلق حملة توعية للحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك المياه

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي حملة توعية، بشأن أهمية استدامة المياه الجوفية والمحافظة على الموارد الطبيعية، وترشيد استهلاك المياه، وذلك بمناسبة «اليوم العالمي للمياه 2022»، الذي يُصادف 22 مارس من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار «المياه الجوفيّة كنز في باطن الأرض.. يُثري حياتنا».

اشتملت الحملة على محاضرات افتراضية، بمشاركة عدد من المؤسسات التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب نشر نصائح الترشيد عبر منصات الهيئة الداخلية والخارجية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتشجيع اتباع نمط حياة مستدام من خلال سلوكيات يومية بسيطة للحد من الهدر.

حلول استباقية

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «تدعم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات الجهود العالمية لإيجاد حلول استباقية لأزمة المياه حول العالم، من خلال تعزيز الموارد المائية وترشيد الاستهلاك واستخدام التقنيات والحلول المبتكرة، وتعتمد دبي ثلاثة محاور لاستدامة إنتاج المياه، تقوم على الاستفادة من الطاقة الشمسية النظيفة لتحلية مياه البحر باستخدام أحدث تقنيات التناضح العكسي، التي تتميز باستهلاك أقل من الطاقة ثم تخزين الفائض من الإنتاج في أحواض المياه الجوفية واسترجاعها وإعادة ضخها إلى شبكة المياه عند الحاجة، ونعكف في الهيئة على مشروع تخزين واسترجاع المياه المحلاة في أحواض المياه الجوفية، الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم لتخزين مياه الشرب، وتوفيرها في حالات الطوارئ».

وأضاف: «نعمل على تنفيذ مشروع خزان المياه في منطقة النخالي بسعة 120 مليون جالون ومشروع خزان آخر في منطقة اللسيلي بسعة 60 مليون جالون، وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للمياه في الهيئة 490 مليون جالون من المياه يومياً، ونهدف للوصول إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة باستخدام مزيج من الطاقة النظيفة يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المهدورة بحلول عام 2030».

دور رائد

وقالت خولة المهيري النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في الهيئة: تؤدي الهيئة دوراً رائداً في الحفاظ على البيئة من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه ورفع مستوى الوعي حول أهمية الاستدامة، والحفاظ على الموارد الثمينة، وذلك في إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الـ17، التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز