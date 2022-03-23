نائب رئيس وزراء اليونان يزور متحف المستقبل

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

زار باناجيوتيس بيكرامينوس، نائب رئيس مجلس وزراء جمهورية اليونان، متحف المستقبل، برفقة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين اليونانيين، حيث اطلع على تجربة المتحف الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في فبراير الماضي ليكون منصة علمية وفكرية تنطلق من دبي إلى العالم لاستشراف المستقبل والمساهمة في تصميم حلوله المبتكرة.

وجال بيكرامينوس، ترافقه زوجته آثينا نوتسو، وديونيسيوس زيوس، سفير اليونان لدى الدولة، داخل المتحف الذي يقدم تجارب غير مسبوقة ويستعرض جوانب متنوعة وملامح ملهمة من الآفاق والفرص والطموحات التي تصممها البشرية لغدها وأهم الأفكار والحلول التقنية التي تعمل المجتمعات الإنسانية لتطويرها خلال العقود المقبلة. كما استمع لشرح تفصيلي حول دور المتحف باعتباره منصة تجمع المستشرفين من حول العالم لمأسسة دراسة المستقبل، وتطوير أفضل الحلول للتعامل مع تحدياته، ودفع الحراك العلمي في خدمة الإنسانية، ضمن جهود دبي ودولة الإمارات في وضع أسس متينة لاستشراف المستقبل وصناعته عبر توفير حاضنة لهم المبدعين وأصحاب الرؤى الذين يساهمون في قيادة الإنسانية نحو صنع مستقبلها.

استكشاف المستقبل

ويشكل متحف المستقبل فرصة لعيش المستقبل بمختلف آفاقه وأبعاده، وبيئة حاضنة لأفضل العقول والمواهب القادرة على الابتكار وصنع المستقبل والتعامل مع مختلف التحديات التي تواجه واقع الإنسان، وصولاً إلى تطويع التكنولوجيا المتقدمة بما يصنع واقعاً أفضل للأفراد والمجتمعات، ويوظف المتحف أحدث تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز وتحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والتفاعل الآلي البشري لتحفيز الزوار على الإجابة عن العديد من الأسئلة المتعلقة بمستقبل الإنسان والمدن والمجتمعات البشرية والحياة على كوكب الأرض، وصولاً إلى الفضاء الخارجي.

ويعتبر المتحف مساهمة نوعية وفاعلة في استئناف الحضارة العربية في عصرها الذهبي، وتأكيداً لرؤية مؤسسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن صناعة المستقبل هي لمن يتطلع نحوه ويطمح إليه ويتخيله ويصنعه للأجيال القادمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز