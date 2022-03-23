«عبر عيني» كتاب يسرد محطات من سيرة حمدان بن راشد

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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أصدرت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات، كتاباً يسرد سيرة والدها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بعنوان «عبر عيني»، بالتزامن مع ذكرى وفاته الأولى التي توافق اليوم الخميس، الرابع والعشرين من شهر مارس.

«البيان» انفردت بنسخة منه في الذكرى الأولى لوفاته، حيث تقول الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم: يعتبر المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، شخصية دبلوماسية وقيادية من الطراز الأول مثلت شعبها دوليًا في مختلف المحافل، أتمنى لو عرف الناس جانبه الأبوي الحنون.

وبعد مرور عام على وفاة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، عكفت خلاله ابنته الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، على حصر وسرد جوانب من حياة المغفور له بإذن الله تعالى، الطيبة وجمعتها في كتاب ستقوم بالإعلان عن إطلاقه رسمياً يوم غد الجمعة، حيث إنه متاح منذ اليوم الخميس في الأسواق.

نشر

وعن نشر الكتاب تقول الشيخة لطيفة: قررت أن أنشر هذا الكتاب تكريماً لوالدي، رحمه الله، حتى يستمر ذكره الطيب ولا ينقطع، وكي يتذكر الجميع شخصيته العظيمة الملهمة التي أثر رحيلها في العالم أجمع.

والدي الحبيب رجل يستحق التقدير والاحتفاء لكل الأعمال المبهرة التي قام بها ليس من أجل مواطنيه فحسب، بل من أجل الإنسانية في كافة بلدان العالم.

وفي مقدمة الكتاب في خطاب خاص تناجي والدها الراحل بقولها: أبي العزيز، لم تكن تحب أن تنشر أعمالك الصالحة أبدًا، ولم تكن تنتظر الثناء والاحتفاء والشكر من أي شخص كان. يعرف الكثيرون عن مبادراتك الخيرية العظيمة، ودعمك اللامحدود للتعليم ونشر الثقافة، وحرصك على المبادرات الطبية والرياضية والمجتمعية، ولكنهم لا يعرفونك كأب!

لذلك، عزيزي القارئ، أقدم لك نظرة على حياة والدي الخاصة من خلال عيني، وآمل أن تكون قادرًا على رؤية جانب مختلف لم يظهره والدي، رحمه الله، للعالم الخارجي. كلماتي لا تكفي لإظهار مدى حبه، ولكن من خلال الذكريات الغالية والصور الحصرية التي أعتز بها والتي نشرت بعضها في هذا الكتاب، أتمنى أن تملأ قلبك بالدفء، تمامًا كما بقدر ما ملأ الإعداد لهذا الكتاب قلبي بالدفء والحب وصادق الدعوات لروحه الطاهرة.

بالنسبة لدولة الإمارات والعالم كان، رحمه الله، رجل دولة استثنائياً وقيادياً يحظى باحترام كبير، أدى عطاؤه اللامحدود إلى تحسين حياة الملايين من الناس حول العالم، أما بالنسبة لعائلته وأبنائه، كان أباً حريصاً ومربياً حنوناً ملهماً.

يدعو هذا الكتاب، الذي قام بكتابته الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، القراء لاكتشاف الإنجازات العظيمة التي جسدها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، طوال حياته، وكيف تستمر عائلته في مواصلة خطواته وإكمال مسيرته من خلال التمسك بقيمه العزيزة: الكرم، واللطف، والإحسان، والتعليم، وتحسين المجتمع، كما يتضمن الكتاب صوراً حصرية لم يسبق نشرها اختارتها الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم من أرشيف العائلة الخاص.

بدايات

ويأخذ الكتاب القراء في تطواف متسلسل يبدأ بالفصل الأول، الذي يتحدث عن بدايات المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وكيف تدرج في المناصب والمسؤوليات، ومن ثم تبدأ بسرد سيرة حياته من خلال منظورها الشخصي عبر ثلاثة فصول متسلسلة: الطفولة، المراهقة، الشباب، تستعرض فيها ذكريات غالية على قلبها وتعكس نهج والدها في تربيتهم وتعليمهم والحرص على صحتهم ودعم مواهبهم. ينتهي الكتاب بالفصل الأخير الذي يأخذ القارئ في سرد مؤثر يوضح فترة وفاة الشيخ حمدان بن راشد، وكيف أخذ أبناؤه على عاتقهم إكمال مسيرته الاستثنائية من بعده.

يذكر أن الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم ستقوم بتوقيع نسخ الكتاب للجمهور في 25 مارس 2022، وذلك في قاعة عود ميثاء بنادي زعبيل للسيدات، وتم إصدار الكتاب بالتعاون مع دار نشر Motivate Books، وسيكون متاحاً للشراء على موقع booksarabia.com وعند جميع بائعي التجزئة الرئيسيين.

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