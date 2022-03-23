إنجاز 735 رخصة بناء في دبا الفجيرة العام الماضي

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف المهندس حسن سالم اليماحي، مدير عام بلدية دبا الفجيرة، عن إنجاز إدارة الشؤون الهندسية والتخطيط 735 رخصة بناء في العام الماضي، تضمنت 439 رخصة بناء سكنية، و168 رخصة بناء صناعية وخدمات وحوالي 56 رخصة بناء لأرض زراعية، و72 رخصة بناء تجارية وتجارية سكنية، وتم اعتماد 789 شهادة إنجاز، لافتاً إلى أن البلدية تحرص على تحقيق الجودة في بناء المشاريع العمرانية.

وأكد اليماحي متابعة الجولات التفتيشية والدورية على سير العمل، للتأكد من تطبيق اشتراطات البناء الآمن لضمان توفر كافة شروط السلامة وفق المعايير والمخططات التنفيذية والرخص المعتمدة، لرصد تجاوزات البناء بالمنشآت التجارية والصناعية والوحدات السكنية القائمة وأيضاً في المواقع قيد الإنشاء، حيث أسفرت الجولات التفتيشية على المواقع الإنشائية في مختلف مناطق مدينة دبا توجيه 9 إنذارات وتحرير 238 مخالفة على المنشآت المخالفة، تمثلت في عدم وضع سياج الحماية، وعدم وضع اللوحات التعريفية أو التحذيرية عند منطقة عمل المشروع، والبدء بعمل الصيانة بدون ترخيص صادر من البلدية والعمل خارج حدود الأرض، إلى جانب رمي المخلفات والأنقاض خارج الموقع، وأهمها عدم اتباع اشتراطات الأمن والسلامة في المواقع الإنشائية، إلى جانب عدم متابعة الأعمال والإشراف من قبل مكتب الاستشاري، وعدم اتباع اشتراطات الأمن والسلامة في المواقع الإنشائية.

تعاون

كما نوه بضرورة تعاون كل من المقاولين والاستشاريين ومتعاميلهم مع البلدية، لتلبية احتياجات الأفراد والشركات والمستثمرين وتسهيل إجراءات حصولهم على الخدمات المطلوبة بالمستوى الذي يرضي تطلعات الجميع، حيث بينت أن الزيادة تعكس الجهود التي تبذلها البلدية في تيسير إجراءات منح تراخيص البناء، إلى جانب تحقيق السلامة المهنية للعمال في مواقع المشاريع العمرانية المختلفة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز