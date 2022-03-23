30 متحدثاً يثرون مؤتمر عجمان الدولي للبيئة السادس 28 الجاري

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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كشفت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عن تنظم النسخة السادسة لمؤتمر عجمان الدولي للبيئة، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، 28 و29 مارس الجاري، في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في جامعة عجمان، تحت شعار «نحو عام ٢٠٧١، لتشكيل مستقبل الاستدامة البيئية» وبمشاركة 30 متحدثاً ضمن 6 جلسات عمل تستعرض الخطط والمشاريع التنموية الخاصة بالاستدامة البيئية إلى جانب تنظيم ورش عمل لطلبة الجامعات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بفندق سراي عجمان للإعلان عن تفاصيل ومحاور المؤتمر.

ابتكار

وقال المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، يشارك في فعاليات المؤتمر 30 متحدثاً من الباحثين والأكاديميين، والمؤسسات المختصة برسم السياسات البيئية.

كما يشارك في المؤتمر نخبة من خبراء البيئة في قطاع الطاقة والنفط والغاز والصناعات التحويلية والبلديات وشركات الاستشارات والمقاولات والوكالات البيئية والقطاع الخاص، وطلبة الجامعات.

وأشار إلى أن أبرز المحاور التي يستعرضها الخبراء خلال جلسات المؤتمر كيفية استخدام الابتكار الذكي في المستقبل وترسيخه كثقافة مجتمعية وكهدف وطني لتشكيل مستقبل أفضل في إدارة البيئة، الطاقة النظيفة، والمدن المستدامة ويرمي المؤتمر إلى الخروج بتوصيات تعزز الجهود الرامية لتعزيز حماية والحفاظ على صحة وسلامة البيئة وتحقيق الاستدامة.

منصة

وأكد الحوسني أن المؤتمر يعد منصة لمناقشة الأفكار الداعمة لسياسة الدولة في تعزيز الاستدامة ورسم خارطة طريق لتحقيق الحياد الكربوني، والجمع بين العلماء والمهنيين وصانعي السياسات من مجموعة متنوعة من المنظمات الدولية والوطنية، لتبادل المعرفة حول إنشاء بيئة ذكية ومستدامة، لافتاً إلى أنه سيتم تنظيم ورش عمل مصاحبة للمؤتمر لطلبة الجامعات.

وتطرق الحوسني إلى أهمية مؤتمر عجمان الدولي للبيئة منذ انطلاقته الأولى في الخروج بتوصيات وخطط تم تنفيذها ضمن استراتيجية دائرة البلدية والتخطيط وترجمتها على الواقع، منها سياسة إدارة النفايات واستخدام الذكاء الصناعي في مجالات جودة الحياة والهواء والرقابة على المنشآت الصناعية، مؤكداً أن المؤتمر نجح في الخروج بالعديد من الحلول والأفكار العلمية التي أسهمت في تنمية البيئة وحمايتها في الإمارة.

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