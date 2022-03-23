«النقل المتكامل» بأبوظبي يصدر تنبيهاً لأصحاب المركبات المتوقفة لفترات طويلة

المصدر: أبوظبي - وام

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أصدر مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، تنبيهاً بخصوص المركبات المهملة أو المتوقفة لمدة تزيد على شهر في الساحة المخصصة لمواقف الشاحنات بمنطقة مصفح م-18، وفي مواقف المباني الطابقية بمدينة أبوظبي، مؤكداً ضرورة أن يراجع أصحابها إدارة تنظيم المواقف العامة في الساحة المخصصة لمواقف الشاحنات، وغرفة التحكم الرئيسية المعنية بالمباني الطابقية، وذلك بهدف تحديث بيانات مركباتهم وتسديد الرسوم المستحقة عليهم.

وأوضح المركز أن إهمال عملية تحديث بيانات تلك المركبات وعدم تسديد الرسوم المستحقة سيؤدي إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة.

رسوم

وفي هذا الصدد، طالب مركز النقل المتكامل أصحاب المركبات المتوقفة لفترات طويلة في الساحة المخصصة لمواقف الشاحنات ومواقف المباني الطابقية من دون سداد الرسوم المستحقة، أو من دون تسجيل معلومات المركبة لدى إدارة تنظيم المواقف العامة في الساحة أو في غرفة التحكم ذات الصلة بمواقف المباني الطابقية، وهو ما يتعارض مع اللوائح والقوانين، بضرورة الالتزام بقانون تنظيم المواقف العامة في إمارة أبوظبي، وعدم ترك مركباتهم بطريقة تعرقل حركة المركبات داخل ساحات المواقف أو في المباني الطابقية، داعياً أصحاب هذه المركبات للتعاون بهذا الشأن، وذلك تفادياً لأية إجراءات قانونية قد تصل إلى بيع المركبات في المزاد بعد قضاء الفترة المقررة.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص المركز على تسهيل حركة تنقلات الأفراد والحفاظ على حقوق الآخرين وضمان أمن وسلامة المجتمع والقضاء على مشوهات المظهر العام في إمارة أبوظبي.

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