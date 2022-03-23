البورد العربي يعتمد أول مركز بدبي لتجميل الجلد

المصدر: البيان

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أصدر المجلس العربي للاختصاصات الصحية قراراً باعتماد مركز كلداري ديرما من البورد العربي كأول مركز في العالم العربي لتدريب الأطباء في برنامج تجميل الجلد ويحصل الناجح على شهاده البورد العربي في تجميل الجلد وهي شهادة معترف بها من مجلس وزراء الصحه العرب.

ونص قرار الاعتماد على أن تكون مدة الاعتماد لسنة واحدة.

ومدة البرنامج وعدد المتدربين سنوياً اثنان والطاقة الاستيعابية الكلية اثنان ومدير البرنامج الدكتور. حسن إبراهيم كلداري على أن يبدأ التدريب في 22 اكتوبر 2022.

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